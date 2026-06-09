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Головна Фінанси Субсидія на літній період: кого терміново чекають у ПФУ

Субсидія на літній період: кого терміново чекають у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 22:30
Призначення субсидії на літо: кому необхідно повторно звернутися до ПФУ
Люди читають документи, гроші, квитанція за комунальні послуги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.


Пенсійний фонд почав перерахунок субсидій на неопалювальний сезон. Більшості громадян виплати продовжать автоматично, без візитів до установ. Але є ті, кому допомогу не дадуть без особистого звернення до ПФУ.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може оформити субсидію заднім числом 

Якщо людина подає заяву на субсидію протягом двох місяців після початку опалювального або неопалювального сезону, виплати призначаються з початку такого сезону. Тобто можна отримати гроші за травень і червень, якщо встигнути подати документи до 1 липня. 

Якщо проґавити дедлайн і прийти пізніше, гроші нарахують лише з місяця звернення.

Кому потрібно подавати нову заяву 

Більшості одержувачів переоформлювати виплати не потрібно. Пенсійний фонд зробить перерахунок автоматично. 

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Однак деяким категоріям громадян все ж доведеться заново зібрати документи і завітати до ПФУ.

Йдеться про:

  • громадян, які винаймають житло та сплачують комуналку за місцем проживання;
  • осіб з числа ВПО, які отримують субсидію за фактичною адресою;
  • домогосподарства, яким потрібна субсидія на дрова, вугілля чи скраплений газ 
  • домогосподарства, де проживає менше людей, ніж прописано.

Тож українцям, які мають подавати нову заяву, радять не відкладати звернення до ПФУ і встигнути до 1 липня. Тоді гроші прийдуть одразу за три місяці. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці вразливих категорій можуть отримати додаткову допомогу на оплату комунальних послуг. Йдеться про осіб з інвалідністю І–ІІ групи та дітей з інвалідністю, зокрема з ДЦП. Розмір виплат залежить від періоду року та групи інвалідності: від 240 до 960 грн на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали, що окремі ВПО можуть відновити виплати на проживання і навіть отримати їх за кілька місяців. Це стосується випадків, коли допомогу припинили через рівень доходу, але в сім’ї є діти, пенсіонери або непрацездатні особи. 


 

субсидії ЖКГ пільги Пенсійний Фонд Перерахунок
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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