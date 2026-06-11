У червні нарахували плату за січень: кияни масово скаржаться на нові рахунки за опалення

Чоловік з рахунком за комуналку. Фото: Новини.LIVE

У червні частина мешканців Києва почала отримувати додаткові нарахування за послуги централізованого опалення за січень 2026 року. Через це серед споживачів виникло обурення, адже багато хто вважає, що вже сплатив рахунки за цей період ще кілька місяців тому.

Свої претензії кияни активно висловлюють на сторінці Київтеплоенерго у Facebook, вимагаючи пояснень щодо нових сум у платіжках, передають Новини.LIVE.

На що скаржаться мешканці столиці

За словами користувачів соцмереж, нові нарахування стали для них несподіванкою. Люди зазначають, що взимку опалення в багатьох будинках або працювало з перебоями, або було відсутнє протягом значної частини місяця, однак тепер їм знову виставили рахунки за січень.

Деякі споживачі стверджують, що вже сплачували суми, які надходили у платіжках за зимовий період, тому не розуміють причин повторних нарахувань. Особливо багато запитань викликає той факт, що нові рахунки інколи навіть перевищують попередні суми.

Також кияни нагадують, що раніше постачальник повідомляв про майбутній перерахунок через неналежну якість послуг або дні, коли тепло фактично не подавалося. Через це частина споживачів очікувала побачити переплату або зменшення нарахувань у майбутніх квитанціях, а не додаткові суми до сплати.

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Чому нарахування за січень з'явилися лише зараз

У Київтеплоенерго пояснили, що взимку нарахування за січень 2026 року не проводилися через відсутність необхідного механізму розрахунку. Ситуація була пов’язана з наслідками російських атак на енергетичну інфраструктуру, які суттєво вплинули на роботу теплопостачальної системи.

У компанії зазначили, що питання виставлення рахунків за цей період потребувало додаткового нормативного врегулювання на державному рівні. Лише після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів №683 на початку червня 2026 року теплопостачальні підприємства отримали затверджений урядом алгоритм для проведення відповідних розрахунків.

Саме тому нарахування за січень почали надходити споживачам лише зараз.

У Київтеплоенерго наголосили, що під час розрахунків застосовувалися коригувальні коефіцієнти для будинків, де в січні теплоносій подавався з температурою, нижчою за встановлені нормативи.

За інформацією підприємства, такі коефіцієнти мали зменшити суму до оплати залежно від фактичної якості наданої послуги. Тому остаточний розмір нарахувань для різних будинків може відрізнятися.

"Минулий опалювальний сезон — найскладніший за всю історію столиці. Київ зазнав найбільших масованих ракетних і дронових атак на об’єкти критичної інфраструктури. Як наслідок, серйозні пошкодження систем теплопостачання та робота в екстреному режимі", — заявив під час брифінгу директор СП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Він зауважив, що перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово було відсутнє опалення або воно не відповідало нормативам.

За словами Лопатіна, загалом Київтеплоенерго виконало перерахунок для 99% споживачів — це понад 1 мільйон квартир. Загальна сума знижки склала понад 720 млн грн.

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