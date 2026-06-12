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Главная Финансы За холодные батареи деньги не возьмут: кому уменьшат счета за отопление

За холодные батареи деньги не возьмут: кому уменьшат счета за отопление

Ua ru
Дата публикации 12 июня 2026 15:50
Счета за январь пересмотрят: кому автоматически произведут перерасчет за отопление
Люди греются у обогревателя, деньги, счет за коммунальные услуги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Киевлянам, которых обслуживает ООО "Евро-Реконструкция", пересмотрят январские счета за отопление. Суммы в них будут исправлены автоматически, поэтому дополнительно обращаться к поставщику не нужно.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.

Перерасчет украинцы увидят в межотопительный сезон, это должно снизить нагрузку на семейные бюджеты. Какие суммы спишут, зависит от конкретного адреса и количества дней, когда батареи в доме оставались холодными.

Если тепло подавали с перебоями, стоимость уменьшалась, а за дни полного блэкаута и отсутствия услуги плату вообще отменили.

Основанием для перерасчета стали правительственные постановления №118 и №683, которые регулируют правила расчетов за коммунальные услуги во время чрезвычайных ситуаций.

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Перерасчет стал ответом на массовые жалобы киевлян на завышенные счета за январь. Напомним, жителям столицы выставили дополнительные счета, несмотря на масштабные перебои с отоплением, вызванные российскими атаками.

В столичной администрации впоследствии уточнили, что общая сумма компенсаций потребителям превысила 720 миллионов гривен, а сами начисления уменьшились в среднем на 40%.

Скандал с платежками дошел и до правительства. Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что украинцы не обязаны платить за не предоставленные услуги.

"Если услуга зимой не предоставлялась, то начислений быть не должно, а в счетах должны быть нули", — заявила она.

По словам главы Кабмина, вице-премьер-министр Алексей Кулеба уже получил официальное поручение разобраться с ситуацией и проверить обоснованность всех январских начислений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть украинцев может оформить жилищную субсидию даже после начала неотопительного сезона. Если подать заявление до 1 июля, выплаты назначат с начала сезона — то есть с мая. Тем, кто обратится позже, субсидию начислят только с момента подачи заявления.

Также Новини.LIVE писали, что пенсионеры теряют право на субсидию из-за прописанных в квартире родственников. Если дети или внуки фактически проживают в другом месте, об этом нужно сообщить ПФУ, предоставив перечень необходимых документов.

 

коммунальные услуги украинцы отопление Перерасчет платежки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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