Счета за январь пересмотрят: кому автоматически произведут перерасчет за отопление

За холодные батареи деньги не возьмут: кому уменьшат счета за отопление
Киевлянам, которых обслуживает ООО "Евро-Реконструкция", пересмотрят январские счета за отопление. Суммы в них будут исправлены автоматически, поэтому дополнительно обращаться к поставщику не нужно.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации, передает Новини.LIVE.
Перерасчет украинцы увидят в межотопительный сезон, это должно снизить нагрузку на семейные бюджеты. Какие суммы спишут, зависит от конкретного адреса и количества дней, когда батареи в доме оставались холодными.
Если тепло подавали с перебоями, стоимость уменьшалась, а за дни полного блэкаута и отсутствия услуги плату вообще отменили.
Основанием для перерасчета стали правительственные постановления №118 и №683, которые регулируют правила расчетов за коммунальные услуги во время чрезвычайных ситуаций.
Перерасчет стал ответом на массовые жалобы киевлян на завышенные счета за январь. Напомним, жителям столицы выставили дополнительные счета, несмотря на масштабные перебои с отоплением, вызванные российскими атаками.
В столичной администрации впоследствии уточнили, что общая сумма компенсаций потребителям превысила 720 миллионов гривен, а сами начисления уменьшились в среднем на 40%.
Скандал с платежками дошел и до правительства. Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что украинцы не обязаны платить за не предоставленные услуги.
"Если услуга зимой не предоставлялась, то начислений быть не должно, а в счетах должны быть нули", — заявила она.
По словам главы Кабмина, вице-премьер-министр Алексей Кулеба уже получил официальное поручение разобраться с ситуацией и проверить обоснованность всех январских начислений.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что часть украинцев может оформить жилищную субсидию даже после начала неотопительного сезона. Если подать заявление до 1 июля, выплаты назначат с начала сезона — то есть с мая. Тем, кто обратится позже, субсидию начислят только с момента подачи заявления.
Также Новини.LIVE писали, что пенсионеры теряют право на субсидию из-за прописанных в квартире родственников. Если дети или внуки фактически проживают в другом месте, об этом нужно сообщить ПФУ, предоставив перечень необходимых документов.