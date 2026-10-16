Гаманець з грошима в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні планують запровадити штрафи за дискримінацію, зокрема через стать і сексуальну орієнтацію. Відповідні зміни передбачає Національна стратегія у сфері прав людини, яку затвердив президент Володимир Зеленський. Однак конкретних сум штрафів поки немає, а нові правила ще мають розробити та закріпити в законодавстві.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на указ Президента України.

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За що в Україні хочуть штрафувати

Влада планує посилити захист людей від дискримінації. Для цього передбачено вдосконалення законодавства та запровадження адміністративної відповідальності за відповідні порушення.

Дискримінація — це нерівне ставлення до людини або обмеження її прав через певні ознаки. Такі ситуації можуть виникати під час працевлаштування, навчання, отримання послуг та в інших сферах життя.

Наприклад, людина може зіткнутися з нерівним ставленням через стать, расу, колір шкіри, мову, релігійні переконання, майновий стан або місце проживання. У стратегії також ідеться про протидію дискримінації за сексуальною орієнтацією та іншими ознаками.

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Окрему увагу приділено захисту прав ЛГБТІК+ людей. Документ передбачає заходи проти дискримінації, мови ворожнечі та проявів нетерпимості.

Водночас не кожна суперечка чи відмова автоматично вважається дискримінацією. Для правової оцінки потрібно враховувати обставини конкретної ситуації та встановити, чи справді були порушені права людини.

Кого можуть стосуватися нові штрафи

Майбутні зміни можуть стосуватися людей і організацій, чиї дії підпадатимуть під визначені законом ознаки правопорушення. Наприклад, питання дискримінації може виникнути, якщо роботодавець відмовляє кандидату в роботі саме через стать, а не через професійні якості.

Однак конкретне коло осіб, яких зможуть притягувати до адміністративної відповідальності, залежатиме від остаточних законодавчих норм. У стратегії не наведено вичерпного переліку порушень, за які накладатимуть штрафи.

Документ передбачає вдосконалення механізмів, за допомогою яких постраждалі зможуть захищати свої права. Ідеться про покращення реагування на випадки дискримінації, збір інформації про такі порушення та доступ до правничої допомоги.

Коли можуть запровадити штрафи за дискримінацію

Національна стратегія у сфері прав людини визначає напрями державної політики, але сама по собі не встановлює нових штрафів. Тому наразі немає підстав стверджувати, що за дискримінацію вже почали карати за новими правилами.

Наступний крок — Кабінет Міністрів має розробити та затвердити план заходів для реалізації стратегії на 2027–2029 роки. На підготовку документа уряду відведено шість місяців.

Проте цей строк стосується саме розроблення плану, а не автоматичного набрання чинності штрафами. Для запровадження санкцій необхідно визначити, які дії вважатимуть правопорушеннями, хто розглядатиме такі справи та яке покарання передбачатимуть.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що ігнорування колег на роботі може коштувати до 6 800 гривень. Якщо працівника систематично виключають із робочих обговорень, принижують або навмисно заважають виконувати обов’язки, такі дії можуть мати ознаки мобінгу. Водночас штраф не накладають за кожне непрочитане повідомлення — важливо встановити обставини та характер порушення.

Також Новини.LIVE повідомляли, що власникам кафе та ресторанів можуть загрожувати штрафи до 170 000 гривень за відтворення російської музики, якщо відповідний законопроєкт ухвалять. Запропоновані санкції залежать від кількості порушень протягом року. Наразі йдеться про законодавчу ініціативу, яка ще має пройти необхідні парламентські процедури.