Кошелек с деньгами в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируют ввести штрафы за дискриминацию, в частности по признаку пола и сексуальной ориентации. Соответствующие изменения предусмотрены Национальной стратегией в сфере прав человека, утвержденной президентом Владимиром Зеленским. Однако конкретные суммы штрафов пока не определены, а новые правила еще предстоит разработать и закрепить в законодательстве.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на указ Президента Украины.

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За что в Украине хотят штрафовать

Власти планируют усилить защиту людей от дискриминации. Для этого предусмотрено совершенствование законодательства и введение административной ответственности за соответствующие нарушения.

Дискриминация — это неравное отношение к человеку или ограничение его прав по определенным признакам. Такие ситуации могут возникать при трудоустройстве, обучении, получении услуг и в других сферах жизни.

Например, человек может столкнуться с неравным отношением из-за пола, расы, цвета кожи, языка, религиозных убеждений, имущественного положения или места проживания. В стратегии также речь идет о противодействии дискриминации по признаку сексуальной ориентации и другим признакам.

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Особое внимание уделено защите прав ЛГБТИК+ людей. Документ предусматривает меры против дискриминации, языка вражды и проявлений нетерпимости.

В то же время не каждый спор или отказ автоматически считается дискриминацией. Для правовой оценки необходимо учитывать обстоятельства конкретной ситуации и установить, действительно ли были нарушены права человека.

Кого могут коснуться новые штрафы

Предстоящие изменения могут коснуться людей и организаций, чьи действия будут подпадать под определенные законом признаки правонарушения. Например, вопрос дискриминации может возникнуть, если работодатель отказывает кандидату в работе именно из-за пола, а не из-за профессиональных качеств.

Однако конкретный круг лиц, которых смогут привлекать к административной ответственности, будет зависеть от окончательных законодательных норм. В стратегии не приведен исчерпывающий перечень нарушений, за которые будут налагаться штрафы.

Документ предусматривает совершенствование механизмов, с помощью которых пострадавшие смогут защищать свои права. Речь идет об улучшении реагирования на случаи дискриминации, сборе информации о таких нарушениях и доступе к юридической помощи.

Когда могут ввести штрафы за дискриминацию

Национальная стратегия в сфере прав человека определяет направления государственной политики, но сама по себе не устанавливает новых штрафов. Поэтому пока нет оснований утверждать, что за дискриминацию уже начали наказывать по новым правилам.

Следующий шаг — Кабинет Министров должен разработать и утвердить план мероприятий по реализации стратегии на 2027–2029 годы. На подготовку документа правительству отведено шесть месяцев.

Однако этот срок касается именно разработки плана, а не автоматического вступления штрафов в силу. Для введения санкций необходимо определить, какие действия будут считаться правонарушениями, кто будет рассматривать такие дела и какое наказание будет предусмотрено.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что игнорирование коллег на работе может обойтись в 6 800 гривен. Если работника систематически исключают из рабочих обсуждений, унижают или намеренно мешают выполнять обязанности, такие действия могут иметь признаки моббинга. В то же время штраф не налагается за каждое непрочитанное сообщение — важно установить обстоятельства и характер нарушения.

Также Новини.LIVE сообщали, что владельцам кафе и ресторанов могут грозить штрафы до 170 000 гривен за воспроизведение российской музыки, если соответствующий законопроект будет принят. Предлагаемые санкции зависят от количества нарушений в течение года. Пока речь идет о законодательной инициативе, которая еще должна пройти необходимые парламентские процедуры.