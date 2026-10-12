Ігнорування колег та психологічний тиск: за що загрожує штраф до 6 800 грн

Жінка працює за комп'ютером. Фото: УНІАН

Українців можуть притягнути до відповідальності за мобінг на роботі, якщо систематичне ігнорування колеги стає способом психологічного тиску та ізоляції. У певних випадках штраф може сягати 6 800 гривень. Однак закон не передбачає покарання за кожне непрочитане повідомлення, а для встановлення порушення важливі конкретні обставини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Державної служби України з питань праці.

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Коли ігнорування в робочому чаті може стати порушенням

Мобінгом називають систематичні, тривалі та умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників чи групи колег, спрямовані на приниження честі й гідності працівника або його ділової репутації.

Відповідно до статті 2-2 Кодексу законів про працю України, цькування може проявлятися як психологічний або економічний тиск. Закон також охоплює дії із застосуванням електронних комунікацій, якщо вони створюють для людини ворожу, напружену чи образливу атмосферу.

Зокрема, ознаками мобінгу можуть бути:

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систематичне виключення працівника з робочих обговорень;

навмисне ненадання інформації, необхідної для виконання службових завдань;

ігнорування запрошень на наради, у яких людина має брати участь;

регулярні приниження, образи або висміювання в корпоративних чатах;

створення перешкод у роботі, щоб згодом звинуватити працівника в невиконанні обов'язків.

Водночас сам факт того, що колега не відповів на повідомлення, не означає порушення закону. Людина могла бути зайнята, не побачити повідомлення або не мати обов'язку відповідати на нього.

Важливо встановити, чи повторюються такі дії, чи мають вони умисний характер і чи спрямовані на ізоляцію, приниження або створення перешкод у роботі. Один конфлікт або неприємна розмова самі по собі не є достатньою підставою для визнання поведінки мобінгом.

Які штрафи передбачені за мобінг на роботі

Відповідальність за цькування передбачена статтею 173-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір стягнення залежить від того, хто вчинив порушення та чи притягували цю особу до відповідальності раніше.

За перше встановлене порушення для громадян передбачено штраф від 850 до 1 700 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 40 годин.

Для посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, штраф за перше порушення становить від 1 700 до 3 400 гривень. Альтернативою можуть бути громадські роботи тривалістю від 30 до 40 годин.

Якщо мобінг вчинено повторно протягом року після застосування адміністративного стягнення або групою осіб, передбачені суворіші санкції:

для громадян — штраф від 1 700 до 3 400 гривень або громадські роботи від 40 до 60 годин;

для посадових осіб і ФОП — штраф від 3 400 до 6 800 гривень або громадські роботи від 50 до 60 годин.

Сума 6 800 гривень не є автоматичним штрафом за мовчання в чаті. Це верхня межа санкції для відповідної категорії порушників за обставин, визначених законом.

Коли роботодавцю загрожує штраф до 6 800 гривень

Окремо закон передбачає відповідальність роботодавця. Якщо керівник сам вчиняє мобінг або не вживає заходів для його припинення, коли такі обставини встановлені судовим рішенням, що набрало законної сили, це може мати наслідки для нього.

За таких обставин посадовій особі або роботодавцю, який використовує найману працю, може загрожувати штраф від 1 700 до 6 800 гривень або громадські роботи тривалістю до 60 годин.

Крім адміністративної відповідальності, вчинення керівником мобінгу або невжиття заходів для його припинення, установлене судовим рішенням, може стати підставою для розірвання з ним трудового договору.

Водночас важливо розрізняти відповідальність конкретного працівника, керівника та роботодавця. Не можна автоматично стягнути 6 800 гривень із компанії або колеги лише через скаргу на ігнорування в листуванні. Для застосування санкцій необхідні встановлені законом підстави.

Як довести мобінг через робоче листування

Працівнику, який вважає, що його систематично цькують, варто зберігати докази та фіксувати конкретні випадки. Це допоможе показати не лише окремий епізод, а й загальну картину поведінки колег або керівника.

Зокрема, можуть стати в пригоді:

скриншоти листування з датами та контекстом повідомлень;

електронні листи й робочі завдання, які підтверджують ненадання необхідної інформації;

запрошення на наради або документи, які свідчать про виключення працівника з робочого процесу;

свідчення колег, які спостерігали відповідні ситуації;

документи, що підтверджують наслідки таких дій для виконання службових обов'язків.

Важливо також записувати дати, обставини та учасників кожного випадку. Окремий скриншот не гарантує встановлення мобінгу: докази оцінюють у сукупності з іншими обставинами.

Якщо працівник вважає, що зазнає цькування, він може звернутися до Державної служби України з питань праці або захищати свої права в суді.

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