Податковий борг і штрафи у 2026 році: що загрожує боржникам

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто контролювати та регулярно перевіряти стан своїх податкових зобов'язань, щоб не отримати штраф через заборгованість, про яку можна навіть не знати. Якщо сума боргу не перевищує 3 060 грн, податкова вимога не надходить. Водночас ця сума може "тихо" зростати через несвоєчасну сплату. У подальшому це може загрожувати навіть блокуванням рахунків та арештом майна.

Як вчасно дізнатися про борг розповіли у Державній податковій службі у Полтавській області, повідомляє сайт Новини.LIVE.

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Коли борг може перерости у штраф

Податківці застерігають українців, що відповідно до статті 59 Податкового кодексу України, платнику направляють податкову вимогу за умови наявності боргу у розмірі 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У 2026 році це 3 060 гривень.

Відповідно, якщо заборгованість менша від зазначеної суми, то податкова вимога не надсилається. Через це платник певний час може навіть не підозрювати про наявність невиконаних зобов'язань. При цьому "невидимий" борг поступово зростає, адже нараховується пеня на кожен день прострочення.

Де перевірити наявність боргу

Платники податків можуть перевірити стан розрахунків декількома способами:

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через "Електронний кабінет" або портал ДПС, авторизувавшись за допомогою кваліфікованого електронного підпису;

через застосунок "Моя податкова", який можна встановити на смартфон в Google Play Market або App Store.

Що буде, якщо борг ігнорувати

Юристи застерігають, що наслідки за несплату податків наростають поступово. Коли борг перевищує 3 060 грн, податкова надсилає або вручає податкову вимогу. В такому випадку краще не відкладати розв'язання питання, адже після 30 днів податкова може перейти до примусового стягнення.

Боржнику загрожує:

блокування рахунків та списання коштів;

арешт майна;

залучення виконавчої служби.

Для уникнення податкової заборгованості українцям радять перевіряти реквізити до оплати, а також зарахування платежу через декілька днів після його проведення. Якщо виник борг, там де його не має бути, варто оперативно взяти питання у роботу та ліквідувати заборгованість.

На що ще варто звернути увагу

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що податкова отримала інформацію про рахунки українців за кордоном. Обмін даними відбувається за міжнародним стандартом CRS. Такий механізм покликаний підвищити прозорість фінансових операцій і допомогти виявляти випадки, коли доходи можуть приховувати від оподаткування.

Також Новини.LIVE писали, деякі категорії громадян можуть не платити земельний податок. Зокрема, таке право надається пенсіонерам за віком. Водночас варто врахувати, що пільга діє в межах установлених норм, які залежать від призначення землі.