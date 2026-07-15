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Головна Фінанси З українців можуть "зняти" до 50% зарплати у липні: хто у зоні ризику

З українців можуть "зняти" до 50% зарплати у липні: хто у зоні ризику

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Дата публікації: 15 липня 2026 06:40
Хто з українців у липні отримає лише половину зарплати: підстави для роботодавців
Дівчина працює за комп'ютером, людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Утримання із заробітної плати — це гроші, які вираховують у працівника під час виплати. В Україні роботодавці можуть законно утримувати до 20%, а іноді й до 50% заробітку свого робітника.

Але вдаватися до таких дій роботодавці можуть лише у випадках, які передбачені у статті 127 Кодексу законів про працю (КЗпП), передає Новини.LIVE.

В кого утримують гроші із зарплати

Вирахувати гроші із зарплатні можуть у працівника, який: 

  • отримував авананс у рахунок майбутньої зарплати;
  • через помилку бухгалтера отримав зайві гроші;
  • не використав чи не повернув аванс, який був нарахований для службового відрядження чи переведення.
  • завдав збитків підприємству, на якому працює;
  • отримав відпускні, а потім вирішив звільнитися і не встигає відпрацювати дні відпустки. 
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Які є підстави у роботодавців, щоб утримати до 50% зарплати. Скриншот: КзпП

Якщо виникає одна із таких ситуацій, тоді роботодавець готує наказ чи розпорядження про відрахування із зарплати працівника. Оформити документи для утримання потрібно не пізніше одного місяця:

  • з дня, коли сплив термін повернення авансу;
  • з моменту виявлення переплати;
  • з дня, коли виникла інша заборгованість працівника.

Якщо порушити строки, тоді для відрахування доведеться шукати інші юридичні причини. У більшості випадків роботодавець забирає до 20% від суми, яку мали б виплатити працівнику. 

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Та в окремих випадках працівник може отримати на 50% меншу зарплату. Це можливо, якщо:

  • це передбачає законодавство; 
  • є кілька виконавчих документів;
  • йдеться про окремі категорії зобов’язань, передбачені законом.

Втім, у будь-якому разі працівник повинен отримати щонайменше 50% свого заробітку. 

Які гроші не можна утримати

Закон також захищає окремі види виплат від будь-яких відрахувань. Не можна утримувати кошти з:

  • вихідної допомоги;
  • компенсаційних виплат;
  • інших спеціальних соціальних виплат, передбачених законодавством.

Ці гроші мають виплачуватися повністю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що з 2027 року деяким фахівцям в Україні переглянуть посадові оклади. Так, ті, хто працює в одній із держустанов, почнуть заробляти на понад 4000 гривень більше,  а загальна зарплата зросте до 48 000 гривень.

Ще Новини.LIVE писали про виплати на оздоровлення. Працівники з держорганів та органів місцевого самоврядування можуть отримати матеріальну допомогу у розмірі середньомісячної зарплати. Щоб отримати гроші, працівник має подати заяву. 

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Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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