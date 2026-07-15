Хто з українців у липні отримає лише половину зарплати: підстави для роботодавців

Дівчина працює за комп'ютером, людина тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Утримання із заробітної плати — це гроші, які вираховують у працівника під час виплати. В Україні роботодавці можуть законно утримувати до 20%, а іноді й до 50% заробітку свого робітника.

Але вдаватися до таких дій роботодавці можуть лише у випадках, які передбачені у статті 127 Кодексу законів про працю (КЗпП), передає Новини.LIVE.

В кого утримують гроші із зарплати

Вирахувати гроші із зарплатні можуть у працівника, який:

отримував авананс у рахунок майбутньої зарплати;

через помилку бухгалтера отримав зайві гроші;

не використав чи не повернув аванс, який був нарахований для службового відрядження чи переведення.

завдав збитків підприємству, на якому працює;

отримав відпускні, а потім вирішив звільнитися і не встигає відпрацювати дні відпустки.

Які є підстави у роботодавців, щоб утримати до 50% зарплати. Скриншот: КзпП

Якщо виникає одна із таких ситуацій, тоді роботодавець готує наказ чи розпорядження про відрахування із зарплати працівника. Оформити документи для утримання потрібно не пізніше одного місяця:

з дня, коли сплив термін повернення авансу;

з моменту виявлення переплати;

з дня, коли виникла інша заборгованість працівника.

Якщо порушити строки, тоді для відрахування доведеться шукати інші юридичні причини. У більшості випадків роботодавець забирає до 20% від суми, яку мали б виплатити працівнику.

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Та в окремих випадках працівник може отримати на 50% меншу зарплату. Це можливо, якщо:

це передбачає законодавство;

є кілька виконавчих документів;

йдеться про окремі категорії зобов’язань, передбачені законом.

Втім, у будь-якому разі працівник повинен отримати щонайменше 50% свого заробітку.

Які гроші не можна утримати

Закон також захищає окремі види виплат від будь-яких відрахувань. Не можна утримувати кошти з:

вихідної допомоги;

компенсаційних виплат;

інших спеціальних соціальних виплат, передбачених законодавством.

Ці гроші мають виплачуватися повністю.

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