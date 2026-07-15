Кто из украинцев в июле получит лишь половину зарплаты: основания для работодателей

С украинцев могут "снять" до 50 % зарплаты в июле: кто в зоне риска
Удержания из заработной платы — это деньги, которые вычитаются с работника, когда он получает выплату. В Украине работодатели могут на законных основаниях удерживать до 20%, а иногда и до 50% заработка своего работника.
Но прибегать к таким мерам работодатели могут только в случаях, предусмотренных статьей 127 Кодекса законов о труде (КЗоТ), сообщает Новини.LIVE.
У кого удерживают деньги из зарплаты
Удержать деньги из зарплаты могут у работника, который:
- получал аванс в счет будущей зарплаты;
- по ошибке бухгалтера получил лишние деньги;
- не использовал или не вернул аванс, который был начислен для служебной командировки или перевода.
- нанес ущерб предприятию, на котором работает;
- получил отпускные, решил уволиться и не успевает отработать дни отпуска.
Если возникает одна из таких ситуаций, то работодатель готовит приказ или распоряжение об удержании из зарплаты. Оформить документы для удержания нужно не позднее одного месяца:
- со дня истечения срока возврата аванса;
- с момента выявления переплаты;
- со дня возникновения другой задолженности работника.
Если нарушить сроки, то для удержания придется искать другие юридические основания. В большинстве случаев работодатель удерживает до 20% от суммы, которую должен был бы выплатить работнику.
В отдельных случаях работник может получить зарплату на 50 % меньше. Это возможно, если:
- это предусмотрено законодательством;
- имеется несколько исполнительных документов;
- речь идет об отдельных категориях обязательств, предусмотренных законом.
Но в любом случае работник должен получить не менее 50% своего заработка.
Какие деньги нельзя удерживать
Закон также защищает отдельные виды выплат от любых удержаний. Нельзя удерживать:
- пособия по увольнению;
- компенсационных выплат;
- других специальных социальных выплат, предусмотренных законодательством.
Эти деньги должны выплачиваться в полном объеме.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года некоторым специалистам в Украине пересмотрят должностные оклады. Так, те, кто работает в одном из госучреждений, начнут зарабатывать более чем на 4000 гривен больше, а общая зарплата вырастет до 48 000 гривен.
Еще Новини.LIVE писали о выплатах на оздоровление. Работники государственных органов и органов местного самоуправления могут получить материальную помощь в размере среднемесячной зарплаты. Чтобы получить деньги, работник должен подать заявление.