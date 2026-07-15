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Главная Финансы С украинцев могут "снять" до 50 % зарплаты в июле: кто в зоне риска

С украинцев могут "снять" до 50 % зарплаты в июле: кто в зоне риска

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Дата публикации 15 июля 2026 06:40
Кто из украинцев в июле получит лишь половину зарплаты: основания для работодателей
Девушка работает за компьютером, человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Удержания из заработной платы — это деньги, которые вычитаются с работника, когда он получает выплату. В Украине работодатели могут на законных основаниях удерживать до 20%, а иногда и до 50% заработка своего работника.

Но прибегать к таким мерам работодатели могут только в случаях, предусмотренных статьей 127 Кодекса законов о труде (КЗоТ), сообщает Новини.LIVE.

У кого удерживают деньги из зарплаты

Удержать деньги из зарплаты могут у работника, который:

  • получал аванс в счет будущей зарплаты;
  • по ошибке бухгалтера получил лишние деньги;
  • не использовал или не вернул аванс, который был начислен для служебной командировки или перевода.
  • нанес ущерб предприятию, на котором работает;
  • получил отпускные, решил уволиться и не успевает отработать дни отпуска.
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Какие есть основания у работодателей удержать до 50% зарплаты. Скриншот: КЗоТ

Если возникает одна из таких ситуаций, то работодатель готовит приказ или распоряжение об удержании из зарплаты. Оформить документы для удержания нужно не позднее одного месяца:

  • со дня истечения срока возврата аванса;
  • с момента выявления переплаты;
  • со дня возникновения другой задолженности работника.

Если нарушить сроки, то для удержания придется искать другие юридические основания. В большинстве случаев работодатель удерживает до 20% от суммы, которую должен был бы выплатить работнику.

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В отдельных случаях работник может получить зарплату на 50 % меньше. Это возможно, если:

  • это предусмотрено законодательством;
  • имеется несколько исполнительных документов;
  • речь идет об отдельных категориях обязательств, предусмотренных законом.

Но в любом случае работник должен получить не менее 50% своего заработка.

Какие деньги нельзя удерживать

Закон также защищает отдельные виды выплат от любых удержаний. Нельзя удерживать:

  • пособия по увольнению;
  • компенсационных выплат;
  • других специальных социальных выплат, предусмотренных законодательством.

Эти деньги должны выплачиваться в полном объеме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года некоторым специалистам в Украине пересмотрят должностные оклады. Так, те, кто работает в одном из госучреждений, начнут зарабатывать более чем на 4000 гривен больше, а общая зарплата вырастет до 48 000 гривен.

Еще Новини.LIVE писали о выплатах на оздоровление. Работники государственных органов и органов местного самоуправления могут получить материальную помощь в размере среднемесячной зарплаты. Чтобы получить деньги, работник должен подать заявление.

выплаты деньги зарплата
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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