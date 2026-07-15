Кто из украинцев в июле получит лишь половину зарплаты: основания для работодателей

Девушка работает за компьютером, человек держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Удержания из заработной платы — это деньги, которые вычитаются с работника, когда он получает выплату. В Украине работодатели могут на законных основаниях удерживать до 20%, а иногда и до 50% заработка своего работника.

Но прибегать к таким мерам работодатели могут только в случаях, предусмотренных статьей 127 Кодекса законов о труде (КЗоТ), сообщает Новини.LIVE.

У кого удерживают деньги из зарплаты

Удержать деньги из зарплаты могут у работника, который:

получал аванс в счет будущей зарплаты;

по ошибке бухгалтера получил лишние деньги;

не использовал или не вернул аванс, который был начислен для служебной командировки или перевода.

нанес ущерб предприятию, на котором работает;

получил отпускные, решил уволиться и не успевает отработать дни отпуска.

Какие есть основания у работодателей удержать до 50% зарплаты. Скриншот: КЗоТ

Если возникает одна из таких ситуаций, то работодатель готовит приказ или распоряжение об удержании из зарплаты. Оформить документы для удержания нужно не позднее одного месяца:

со дня истечения срока возврата аванса;

с момента выявления переплаты;

со дня возникновения другой задолженности работника.

Если нарушить сроки, то для удержания придется искать другие юридические основания. В большинстве случаев работодатель удерживает до 20% от суммы, которую должен был бы выплатить работнику.

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В отдельных случаях работник может получить зарплату на 50 % меньше. Это возможно, если:

это предусмотрено законодательством;

имеется несколько исполнительных документов;

речь идет об отдельных категориях обязательств, предусмотренных законом.

Но в любом случае работник должен получить не менее 50% своего заработка.

Какие деньги нельзя удерживать

Закон также защищает отдельные виды выплат от любых удержаний. Нельзя удерживать:

пособия по увольнению;

компенсационных выплат;

других специальных социальных выплат, предусмотренных законодательством.

Эти деньги должны выплачиваться в полном объеме.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 2027 года некоторым специалистам в Украине пересмотрят должностные оклады. Так, те, кто работает в одном из госучреждений, начнут зарабатывать более чем на 4000 гривен больше, а общая зарплата вырастет до 48 000 гривен.

Еще Новини.LIVE писали о выплатах на оздоровление. Работники государственных органов и органов местного самоуправления могут получить материальную помощь в размере среднемесячной зарплаты. Чтобы получить деньги, работник должен подать заявление.