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Головна Фінанси Нові оклади та надбавки: кому з посадовців підвищать зарплати

Нові оклади та надбавки: кому з посадовців підвищать зарплати

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 14:30
Зарплати посадовців зростуть у 2027 році: кому підвищили оклад на 4 300 грн
Жінка в офісі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У 2027 році в Україні деяким фахівцям підвищать посадові оклади на 4 300 грн, до 48 000 грн. Йдеться про одну з державних установ, для якої рівень оплати праці затверджує уряд.

Про те, хто почне отримувати значно вищі виплати, розповідають Новини.LIVE.

У кого зростуть посадові оклади у 2027 році

Уряд оновив схеми посадових окладів для працівників державної установи "Офіс із залучення та підтримки інвестицій". Згідно з постановою №516 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України" № 5, з наступного року суми окладів підвищаться відразу на кілька тисяч гривень.

Нова схема виплат передбачає, що найбільше зросте посадовий оклад у виконавчого директора. У 2026 році базова виплата за посадою становить 43 700 грн, а з нового року збільшиться на 4 300 грн. Також підвищиться оклад заступника виконавчого директора, якому нині нараховують 34 100 грн. З 2027-го виплата зросте на 3 370 грн.

Переглянули оклад головного бухгалтера, який отримує 28 500 грн. Розмір виплати зросте на 2 820 грн. 

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Окрім того, підвищили базові оклади начальникам управлінь. Зараз їхні оклади перебувають в діапазоні від 28 300 до 31 000 грн.

Одразу на кілька тисяч підивщаться оклади начальника служби та радника з нинішніх 22 700 та 23 000 грн. 

Зміняться оклади провідних аналітиків, експертів, юрисконсультів, бухгалтерів, фахівців з управління проєктами та програмами з регіонального представництва, фахівців з публічних закупівель, уповноважених з антикорупційної діяльності, інженерів-програмістів, консультантів, документознавців, яким нині виплачують у межах 17 700 — 22 700 грн.

Переглянуть оклади аналітиків першої категорії, які зараз отримують 17 000 грн, та аналітикам другої категорії, яким виплачують 11 500 — 13 500 грн. Зростуть оклади помічників виконавчого директора, фахівців з інформаційних технологій, яким зараз платять 11 000 — 11 400 грн.

Відповідно до урядової постанови №516, нові розміри посадових окладів Офісу із залучення та підтримки інвестицій у 2027 році затверджені на такому рівні:

  • оклад виконавчого директора — 48 030 грн;
  • оклад заступника виконавчого директора — 37 479 грн;
  • оклад головного бухгалтера — 31 324 грн;
  • оклад начальника управління —  у межах 31 104 — 34 071 грн;
  • оклад начальника служби, радника — у діапазоні  24 949 — 25 279 грн.

Провідним аналітикам, експертам, юрисконсультам, бухгалтерам, фахівцям з управління проєктами та програмами з регіонального представництва, фахівцям з публічних закупівель, уповноваженим з антикорупційної діяльності, інженерам-програмістам, консультантам та документознавцям з нового року будуть платити на рівні: 19 454 до 24 949 грн.

Аналітики першої категорії, фахівці з управління проєктами та програмами з регіонального представництва першої категорії, старші експерти, юрисконсульти будуть мати оклади на рівні 18 684 грн.

Аналітики другої категорії, економісти з фінансової роботи, менеджери з персоналу отримають оклади на рівні 12 639 — 14 838 грн.

Помічники виконавчого директора, фахівці з інформтехнологій, прості фахівці отримають оклади на такому рівні 2027 року: 12 090 — 12 530 грн.

зарплати
Нові посадові оклади. Джерело: Кабмін

Інші доплати для чиновників в Україні

Також президент у червні 2026 року підписав закон про доплати працівникам в органах місцевого самоврядування. Фінансові стимули отримають за активнішу участь у програмах міжнародної технічної допомоги та територіального співробітництва.

Механізм доплат посадовцям місцевих рад передбачатиме нарахування за додаткове навантаження, пов’язане з реалізацією вищевказаних проєктів. 

Кошти на такі витрати взьмуть з бюджетної підтримки та з міжнародної грантової допомоги партнерів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що парламентарі мають намір провести реформу оплати праці з 2027 року. Зокрема, новий законопроєкт, який чекає розгляду, передбачатиме єдині підходи у правилах для державного, приватного та громадського секторів. З-поміж новацій — грейдова система, нова структура зарплати, таємниця оплати праці. 

Ще Новини.LIVE повідомляли, що Держстатистики зафіксувала позитивну динаміку щодо підвищення середньої зарплати в країні. За результатом травня цей показник зріс на 1,5%, до 31 000 грн. Зокрема, у Києві середній дохід підвищився до 47 120 грн, а в області — до 32 370 грн. 

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зарплати робота гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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