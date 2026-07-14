Мінімальна зарплата: коли обіцяють зростання до 11 000 грн та перегляд індексації

Підрахунки в офісі, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Міністерство фінансів допускає зростання мінімальної заробітної плати в Україні у наступні три роки. Зокрема, відомо, коли очікувати на мінімально гарантований розмір оплати праці в 11 000 грн, а також зміну в підході до індексації.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на інформацію Мінфіну.

Як і коли зміниться мінімальна зарплата в Україні

У бюджетній декларації на 2027–2029 роки міститься прогноз очікуваної мінімальної заробітної плати на наступні три роки, посадового окладу працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, прожиткового мінімуму, а також оновлений механізм індексації зарплати.

Йдеться про документ середньострокового планування з ключовими орієнтовними прогнозними даними держбюджету на подальше триріччя. Документ є основою для формування проєкту бюджету на наступний рік та для прогнозів кошторисів місцевого рівня.

Мінфін запропонував закласти нові рівні мінімальної заробітної плати. Зокрема, відомство прогнозує щорічне зростання відповідного показника. Якщо нині він перебуває на рівні 8 647 грн, то за три роки очікується підвищення до 11 114 грн.

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Щорічно прогнозують наступну динаміку мінімальної зарплати в Україні:

січень 2027 року — 9 546 грн;

січень 2028 року — 10 377 грн;

січень 2029 року — 11 114 грн.

З огляду на це, наступного року підвищення зарплатні становитиме 10,4%, 2028 року — 8,7%, 2029 року — 7,1%.

Для працівників бюджетної сфери пропонують такі розміри окладу за першим тарифним розрядом ЄТС:

з січня 2027-го — 3 819 грн;

з січня 2028-го — 4 151 грн;

з січня 2029-го — 4 446 грн.

Водночас, навіть після підвищення тарифна ставка залишиться суттєво нижчою за мінімальну зарплату. Через це для значної частини працівників бюджетного сектору надалі застосовуватимуть механізм доплат до необхідного мінімального рівня.

Зміни в індексації зарплат українців

Також Мінфін запропонував на наступні роки новий механізм індексації заробітної плати. Відомство тепер пропонує "обнуляти" її щороку, а проводитиметься вона а межах фонду оплати праці. До цього уряд зводив до нуля індексацію лише останні два роки через війну.

Для бюджетної сфери індекс споживчих цін для проведення індексації обчислюватимуть надалі наростаючим підсумком із січня відповідного року, який прийматиметься за 100%.

Фактично йдеться про зміну підходу до індексації:

з січня щорічно індекс споживчих цін буде починати накопичуватися з нуля;

січень буде стабільно вважатися базовим місяцем для всіх бюджетників;

накопичені індексовані суми за попередні роки не переноситимуть на наступний рік;

суми індексації залежатимуть тільки від рівня інфляції поточного року.

Для працівників бюджетної сфери це означатиме істотне скорочення розміру індексації проти механізму, що діяв раніше, коли індекс споживчих цін міг накопичуватися упродовж тривалого терміну.

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