ПриватБанк стягнув з клієнтки кредитні кошти з вкраденої картки — причини

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З клієнтки державного "ПриватБанку" стягнуть у судовому порядку 13,62 тис. гривень заборгованості за тілом кредиту з викрадених у неї карток. До суду на жінку подала сама фінустанова.

Це випливає з рішення Жовтневого райсуду Дніпропетровська.

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Стягнення кредитних коштів з вкраденої картки

Як зазначається, ПриватБанк вимагав від клієнтки сплати заборгованості за кредитом у розмірі 58,72 тис. гривень, оскільки не виконала зобов'язання за угодою. Тоді як жінка натомість розповіла, що не користувалась кредитними коштами, оскільки в неї викрали смартфон та гаманець з платіжними картками, коли перебувала у лікарні.

Вона звернулась до банку, щоб той заблокував картки, однак він цього не зробив. Також звернулася у відділення з метою перевипуску карток, адже була впевнена, що вкрадені картки працівники банку заблокували. Проте з'ясувалося, що картки були весь час функціональні, з них знімали гроші та проводили оплати.

Жінка подала у поліцію заяву про крадіжку майна. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 185 ККУ.

Проте банк наполягав, що жінка користувалась кредитом до викрадення грошей.

"З виписки банку станом на 27.01.2022 року видно, що відповідачкою особисто здійснено останній платіж з кредитної карти 27.01.2022 року на суму 1,50 гривень (куплені бахіли для відвідування лікарні) та після цієї оплати сума кредитної заборгованості по картці дорівнювала 13 623 гривень", — зазначається в інформації.

Рішення суду

Як випливає з рішення, суд частково задовольнив позов банку. Жінці все одно доведеться платити на користь фінустанови кошти. З нею стягнуть борг за кредитним договором у розмірі 13,62 тис. гривні (за тілом кредиту).

"Розв'язуючи питання про стягнення з відповідачки на користь позивача заборгованості за кредитним договором б/н від 27 липня 2011 року станом на 18.01.2023 року, суд дійшов висновку про часткове задоволення заявлених вимог з огляду на те, що вона користувалася кредитними коштами до моменту викрадення в неї банківських карток", — йдеться у вердикті суду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, "ПриватБанк" дозволяє встановлювати ліміти на суму розрахунків у мережі інтернет, щоб убезпечити протиправне списання. Однак це правило діє не на всіх шахраїв, лише з "ризикових сайтів".

Також ми писали, що клієнт ПриватБанку втратив з рахунку кошти у розмірі 14,7 тис. грн через списання невідомими. Він звернувся до суду, адже не давав згоди на проведення спірної транзакції.