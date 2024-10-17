ПриватБанк не захистив гроші клієнта від шахраїв — деталі скарги

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт ПриватБанку втратив з рахунку кошти у розмірі 14,7 тис. гривень через списання невідомими. Він звернувся до суду, адже не давав згоди на проведення спірної транзакції, однак йому відмовили.

Це випливає з рішення Київського районного суду Одеси.

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Як йдеться у матеріалах справи, банк через систему "Приват-24" здійснив переказ грошових коштів з рахунку клієнта у розмірі 14,7 тис. гривень. Про це він довідався випадково, стверджує, що згоду на транзакцію не надавав, а також не здійснював вхід в систему "Приват-24". Не було і дзвінків та повідомлень на його фінансовий номер.

Проте стверджується, що він особисто повідомив третім особам дані, а саме пароль входу у "Приват-24", що дало доступ до його рахунків в ПриватБанку.

"На момент звернення позивача до банку, кошти з його рахунку були списані, а тому настав момент безвідкличності платіжної інструкції. Позивач надалі користується послугами відповідача, та визнає факт користування платіжною карткою", — зазначається у рішенні.

Що вирішив суд

За розглядом справи, суд відмовив громадянину в задоволенні позову, оскільки не зміг надати доказів, що переказ з карткового рахунку був здійснений не через його особисте повідомлення стороннім особам даних, що дозволило списати кошти.

"Позивач не надав належних достатніх та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог, оскільки списання коштів з його карткового рахунку було підтверджено введенням паролів, відомих лише йому. Ним не спростовано, що переказ з карткового рахунку був здійснений не внаслідок повідомлення стороннім особам даних, що дозволили останнім ініціювати та здійснити такий платіж... Отже, суд вважає, що в задоволенні позову в частині стягнення з відповідача коштів у розмірі 14 773 гривень слід відмовити", — йдеться у вироку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнт звернувся до ПриватБанку зі скаргою на шахраїв, які викрали з його картки 126 тис. гривень. Натомість фінансова установа вимагає від нього сплатити борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку подав до суду через блокування рахунків внаслідок продажу активів на біржі Binance. Відомо, на чиєму боці у таких випадках закон.