Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини arrow

ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини

17 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не захистив гроші клієнта від шахраїв — деталі скарги
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнт ПриватБанку втратив з рахунку кошти у розмірі 14,7 тис. гривень через списання невідомими. Він звернувся до суду, адже не давав згоди на проведення спірної транзакції, однак йому відмовили.

Це випливає з рішення Київського районного суду Одеси.

Читайте також:

ПриватБанк не захистив гроші клієнта від шахраїв

Як йдеться у матеріалах справи, банк через систему "Приват-24" здійснив переказ грошових коштів з рахунку клієнта у розмірі 14,7 тис. гривень. Про це він довідався випадково, стверджує, що згоду на транзакцію не надавав, а також не здійснював вхід в систему "Приват-24". Не було і дзвінків та повідомлень на його фінансовий номер.

Проте стверджується, що він особисто повідомив третім особам дані, а саме пароль входу у "Приват-24", що дало доступ до його рахунків в ПриватБанку.

"На момент звернення позивача до банку, кошти з його рахунку були списані, а тому настав момент безвідкличності платіжної інструкції. Позивач надалі користується послугами відповідача, та визнає факт користування платіжною карткою", — зазначається у рішенні.

Що вирішив суд

За розглядом справи, суд відмовив громадянину в задоволенні позову, оскільки не зміг надати доказів, що переказ з карткового рахунку був здійснений не через його особисте повідомлення стороннім особам даних, що дозволило списати кошти.

"Позивач не надав належних достатніх та допустимих доказів на підтвердження своїх позовних вимог, оскільки списання коштів з його карткового рахунку було підтверджено введенням паролів, відомих лише йому. Ним не спростовано, що переказ з карткового рахунку був здійснений не внаслідок повідомлення стороннім особам даних, що дозволили останнім ініціювати та здійснити такий платіж... Отже, суд вважає, що в задоволенні позову в частині стягнення з відповідача коштів у розмірі 14 773 гривень слід відмовити", — йдеться у вироку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнт звернувся до ПриватБанку зі скаргою на шахраїв, які викрали з його картки 126 тис. гривень. Натомість фінансова установа вимагає від нього сплатити борг за кредитним договором у розмірі 50 564 гривень.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку подав до суду через блокування рахунків внаслідок продажу активів на біржі Binance. Відомо, на чиєму боці у таких випадках закон.

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Стало відомо, коли ФОП почнуть платити військовий збір і в якому обсязі

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

07:21 Працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:03 Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння

07:01 ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:52 Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

06:50 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс валют сьогодні

06:40 Золото в Україні знову здорожчало — скільки коштує дорогоцінний метал у жовтні

06:30 З якими розладами психіки не можуть мобілізувати

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

07:30 Стало відомо, коли ФОП почнуть платити військовий збір і в якому обсязі

07:21 Працівниця ТЦК вимагала гроші за бронювання — яке покарання обрав суд

07:03 Що означає, коли сниться сніг — тлумачення сновидіння

07:01 ПриватБанк не повернув клієнтові вкрадені 14,7 тис. грн — причини

06:52 Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:50 Долар продовжує зростати, а євро та злотий дешевшати — який курс валют сьогодні

06:40 Золото в Україні знову здорожчало — скільки коштує дорогоцінний метал у жовтні

06:30 З якими розладами психіки не можуть мобілізувати

06:30 Ціни на пшеницю в Україні — скільки коштує тонна зерна в жовтні

06:24 Штраф понад 1500 грн — де заборонено мити та ремонтувати авто в Україні

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Text

01:55 Більшість ВПО опинилася за межею бідності, — нардеп

Text

00:13 Нардеп заявив, що держава не зможе забезпечити всіх ВПО житлом

16 жовтня 2024
Text

19:48 В НАТО відповіли, коли запросять Україну до Альянсу — репортаж

Text

18:00 Експерт з енергетики Корольчук попередив про більшу кількість аварій на тепломережах взимку

Text

17:50 Зеленський шокував Росію Планом перемоги та участь КНДР у війні — ефір Вечір.LIVE

Text

17:41 Глава Куп'янської МВА повідомив про наступ росіян, який не припиняється

Text

17:23 Кім пояснив, за якої умови українці підуть захищати країну

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

Text

14:21 Скандал у підрозділі "Асгард" — нардеп назвав причину конфлікту

Text

13:00 План перемоги України та термінова нарада НАТО — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують