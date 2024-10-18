ПриватБанк встановив ліміт на оплату в інтернеті не від всіх шахраїв

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" дозволяє встановлювати ліміти на суму розрахунків у мережі Інтернет, щоб убезпечити протиправне списання. Однак це правило діє не на всіх шахраїв, лише з "ризикових сайтів".

Про це йдеться у скарзі на порталі "Мінфін".

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Коли ліміти на оплату не працюють у ПриватБанку

Як розповів один із клієнтів, у ПриватБанку шахраї легко обходять ліміт на оплату в інтернеті.

"Хочу всіх застерегти від того, щоб користуватися картками ПриватБанк, адже з них зникають гроші. Гроші крадуть шахраї-професіонали, а ПриватБанк розводить руками, або з ним діляться шахраї", — написав він.

Він пояснив ситуацію, яка відбулась в межах доби: спочатку стояв ліміт на оплату в інтернеті 6700 грн, потім оплатив купівлю в інтернет-магазині 5374 грн, після чого інтернет-ліміт вже став 6700−5374 грн 69 коп = 1325 грн 31 коп.

Буквально за кілька годин з карти зникли 6502 грн як оплата в інтернеті. Загалом було шість платежів на таку суму.

Клієнт обурений недієвістю лімітів у ПриватБанку на оплату покупок онлайн. Він звернувся до банку, виявилось, що на деяких шахраїв не розраховані ліміти.

"Так, а що з інтернет-лімітом? Був ліміт на добу 6700 грн, а з картки пішло на оплату через сайти 11877 грн 18 коп. Телефоную до банку, розповідаю все, робимо заявку, но повернення (ну ви розумієте, що шансів нуль) і я запитую, а як так, що є ліміт 6700 грн на добу, а в мене за добу оплат в інтернеті 11877 грн 18 коп., а банк відповідає, що цей ліміт не стосується оплати, яку зробили шахраї. Адже можна якось платити у інтернеті, оминаючи інтернет-ліміт. Ну, ви зрозуміли, ліміт це для вас, а шахраї можуть вашу карту обчистити поза лімітом", — написав чоловік.

Він порадив не тримати гроші в банку, який дає можливість красти гроші, адже ліміт в банку на оплату в інтернеті не працює.

"По мотивах цієї історії буде знято ще не один тік-ток та youtube, адже цей досвіт треба, щоб почули люди, поки їх не ошукали, як мене. Банку "щиро дякую", таку підлість я не міг собі уявити", — наголосив українець.

Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Як зазначили представники ПриватБанку, ліміт на оплату в інтернеті використовується в разі оплати на ризикових сайтах.

"У випадку, якщо оплата проходить не на ризиковому сайті — даний ліміт не буде задіяний", — заявили у фінустанові.

Там пояснили, що оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки:

СVV код;

термін дії;

номер картки.

Таку інформацію шахраї можуть отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами, зокрема, через камери спостереження на касах магазину недобросовісними охоронцями, ненадійними сайтами.

За зверненням до підтримки банку можуть бути сформовані запити на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі.

Також порадили скористатися деякими дієвими порадами за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти до правоохоронних органів.

Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення, дотримуючись черги.