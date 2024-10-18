Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow У ПриватБанку шахраї обходять ліміт на оплату в інтернеті — кому загрожує втрата грошей arrow

У ПриватБанку шахраї обходять ліміт на оплату в інтернеті — кому загрожує втрата грошей

18 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк встановив ліміт на оплату в інтернеті не від всіх шахраїв
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" дозволяє встановлювати ліміти на суму розрахунків у мережі Інтернет, щоб убезпечити протиправне списання. Однак це правило діє не на всіх шахраїв, лише з "ризикових сайтів".

Про це йдеться у скарзі на порталі "Мінфін".

Читайте також:

Коли ліміти на оплату не працюють у ПриватБанку

Як розповів один із клієнтів, у ПриватБанку шахраї легко обходять ліміт на оплату в інтернеті.

"Хочу всіх застерегти від того, щоб користуватися картками ПриватБанк, адже з них зникають гроші. Гроші крадуть шахраї-професіонали, а ПриватБанк розводить руками, або з ним діляться шахраї", — написав він.

Він пояснив ситуацію, яка відбулась в межах доби: спочатку стояв ліміт на оплату в інтернеті 6700 грн, потім оплатив купівлю в інтернет-магазині 5374 грн, після чого інтернет-ліміт вже став 6700−5374 грн 69 коп = 1325 грн 31 коп.

Буквально за кілька годин з карти зникли 6502 грн як оплата в інтернеті. Загалом було шість платежів на таку суму.

Клієнт обурений недієвістю лімітів у ПриватБанку на оплату покупок онлайн. Він звернувся до банку, виявилось, що на деяких шахраїв не розраховані ліміти.

"Так, а що з інтернет-лімітом? Був ліміт на добу 6700 грн, а з картки пішло на оплату через сайти 11877 грн 18 коп. Телефоную до банку, розповідаю все, робимо заявку, но повернення (ну ви розумієте, що шансів нуль) і я запитую, а як так, що є ліміт 6700 грн на добу, а в мене за добу оплат в інтернеті 11877 грн 18 коп., а банк відповідає, що цей ліміт не стосується оплати, яку зробили шахраї. Адже можна якось платити у інтернеті, оминаючи інтернет-ліміт. Ну, ви зрозуміли, ліміт це для вас, а шахраї можуть вашу карту обчистити поза лімітом", — написав чоловік.

Він порадив не тримати гроші в банку, який дає можливість красти гроші, адже ліміт в банку на оплату в інтернеті не працює.

"По мотивах цієї історії буде знято ще не один тік-ток та youtube, адже цей досвіт треба, щоб почули люди, поки їх не ошукали, як мене. Банку "щиро дякую", таку підлість я не міг собі уявити", — наголосив українець.

 

ПриватБанк скарги
Джерело: Мінфін

Відповідь ПриватБанку

Як зазначили представники ПриватБанку, ліміт на оплату в інтернеті використовується в разі оплати на ризикових сайтах.

"У випадку, якщо оплата проходить не на ризиковому сайті — даний ліміт не буде задіяний", — заявили у фінустанові.

Там пояснили, що оплата в інтернеті можлива за умови володіння даними картки:

  • СVV код;
  • термін дії;
  • номер картки.

Таку інформацію шахраї можуть отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами, зокрема, через камери спостереження на касах магазину недобросовісними охоронцями, ненадійними сайтами.

За зверненням до підтримки банку можуть бути сформовані запити на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі.

Також порадили скористатися деякими дієвими порадами за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти до правоохоронних органів.

Також ми повідомляли, що у банку пояснили, що зняття арештів з грошей на рахунках може затягуватися, тому просять чекати на рішення, дотримуючись черги.

інтернет ПриватБанк шахрайство гроші банки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:15 Магучіх змусила станцювати Львів на джипі — відео

08:03 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо мав хворих родичів — що вирішив суд

08:00 Допомога від 2000 до 21 000 грн — в Україні стартували нові виплати

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

07:30 До чого призведе призупининення бронювання в Україні — прогноз екпертів

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

07:21 Житель Кропивницького підтримував агресію РФ проти України — як його покарав суд

07:01 У ПриватБанку шахраї обходять ліміт на оплату в інтернеті — кому загрожує втрата грошей

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

06:56 Що ТЦК виписують тим, у кого оновлені дані — пояснення юриста

06:50 Гривня стабілізувалась, а ось євро втрачає вартість — курс валют на п'ятницю

08:15 Магучіх змусила станцювати Львів на джипі — відео

08:03 Чоловік проігнорував повістку від ТЦК, бо мав хворих родичів — що вирішив суд

08:00 Допомога від 2000 до 21 000 грн — в Україні стартували нові виплати

07:30 До чого призведе призупининення бронювання в Україні — прогноз екпертів

07:21 Житель Кропивницького підтримував агресію РФ проти України — як його покарав суд

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

07:01 У ПриватБанку шахраї обходять ліміт на оплату в інтернеті — кому загрожує втрата грошей

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

06:56 Що ТЦК виписують тим, у кого оновлені дані — пояснення юриста

06:50 Гривня стабілізувалась, а ось євро втрачає вартість — курс валют на п'ятницю

06:40 Ціни на чорний метал у жовтні — скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Ексклюзив

06:56 Робота в небі під час війни — як сьогодні літають українські стюардеси

17 жовтня 2024
Ексклюзив

20:57 Скільки українців страждають від стресових розладів — шокуюча цифра від лікаря

16 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує латунь в Україні — ціни на кольорові метали у жовтні

Новина з відео

06:08 Бали та нова система нарахувань — що готують українцям у пенсійній реформі

15 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Картопля по 30 лише початок — як зміняться ціни на продукти в Україні

Новина з фото

06:43 Вбивство чи самогубство — за яких обставин 65 років тому помер Степан Бандера

06:40 Ціни на алюміній продовжують рости — скільки коштують кольорові метали у жовтні

06:07 У НАТО по частинах та удари вглиб РФ — підсумки західного турне Зеленського

14 жовтня 2024
Ексклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — чому не визнають батьківство загиблого військового

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

Text

08:00 Мобілізація жінок та повернення до ядерної зброї — ефір Ранок.LIVE

Text

03:16 Це цинічно та смішно — боєць ЗСУ висловився про "прокурорів-інвалідів" з Хмельниччини

17 жовтня 2024
Text

23:53 Військовий заявив, що у війні мають взяти участь й жінки та пенсіонери

Text

23:52 Електроенергія в Україні подорожчає — експерт назвав коридор цін

Text

18:43 Нардеп заявив, що велика кількість ухилянтів є провалом держави

Text

17:57 Вступ до НАТО та участь військових КНДР у війні в Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

13:12 Деталі розмови Зеленського з Байденом та ракети для України — ефір День.LIVE

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК - 80x80

Не цього року точно — коли може стартувати реформа МСЕК

Text

13:02 Військові скаржаться на відсутність РЕБів на позиціях піхоти

Text

08:00 Нова дата "Рамштайну" та План перемоги України — ефір Ранок.LIVE

Text

07:26 Кім розповів, що по всій Україні мобільні вогневі групи будуть переформатовані

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

11 жовтня 2024

10:13 Понад 30 постраждалих та загиблі — у ДСНС показали наслідки ДТП біля Львова

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують