Клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування коштів

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк заблокував гроші важкохворої пенсіонерки, які родина відкладала її на поховання. Для розблокування картки банк вимагає особистої присутності жінки, незважаючи на її критичний стан.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Деталі скарги

ПриватБанк заблокував картку пенсіонерки, на якій родина зберігала гроші для невідкладних витрат, включаючи поховання та ліки. Інцидент стався 6 жовтня 2024 року, коли син пенсіонерки намагався перевести кошти між її власними картками.

Сім’я вирішила відкрити пенсійну картку в ПриватБанку, щоб мати можливість отримувати пенсію дистанційно, оскільки жінка через важкий стан здоров’я не може особисто відвідувати банк. Кілька місяців тому син перевів на її інтернет-картку суму грошей, щоб вони були в безпеці та готові до використання для термінових потреб.

Проблеми почалися, коли минулого тижня стан пенсіонерки різко погіршився, і син намагався переказати кошти на іншу картку. Банк провів телефонну перевірку, під час якої виникли проблеми з відповідями. Попри те, що другу перевірку вдалося пройти успішно, після чергового переказу банк знову заблокував картку. Врешті-решт банк заблокував не лише рахунки, але й телефон пенсіонерки, вимагавши її особистої присутності у відділенні для розблокування.

"У мене немає логічного пояснення діям ПриватБанку щодо блокування карток згідно з умовами. У найкритичніший момент для нашої сім'ї ПриватБанк нас підвів", — йдеться у відгуку родичів.

Як відреагував банк

У ПриватБанку перепросили за незручності, пояснивши, що операція з рахунком пенсіонерки була оцінена як ризикова і тому потребувала додаткової перевірки службою безпеки. Вони не розголошують критерії перевірок, щоб уникнути можливості обходу цих заходів. Зазначається, що клієнти дають згоду на такі перевірки відповідно до внутрішніх правил банку та платіжних систем.

Банк порадив звернутися до чату підтримки на офіційному сайті для вирішення питання. Водночас банк підкреслив, що інформація щодо карток надається тільки власникам рахунку. Якщо стан здоров'я не дозволяє пенсіонерці самостійно проводити операції, її родичам рекомендують оформити нотаріальне доручення для управління рахунком.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми з оформленням пільг для військовослужбовців. Зокрема, одна жінка звернулася до банку з проханням припинити нарахування відсотків за користування кредитом для захисників України та їхніх родин. Проте документи, які вона надала, були відхилені системою фінансової установи, що викликало невдоволення та додаткові складнощі.

Також ми писали, що ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти у правоохоронні органи.