Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow ПриватБанк заблокував кошти, які діти відклали на похорон матері — деталі скарги arrow

ПриватБанк заблокував кошти, які діти відклали на похорон матері — деталі скарги

14 жовтня 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування коштів
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний ПриватБанк заблокував гроші важкохворої пенсіонерки, які родина відкладала її на поховання. Для розблокування картки банк вимагає особистої присутності жінки, незважаючи на її критичний стан.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

Читайте також:

Деталі скарги

ПриватБанк заблокував картку пенсіонерки, на якій родина зберігала гроші для невідкладних витрат, включаючи поховання та ліки. Інцидент стався 6 жовтня 2024 року, коли син пенсіонерки намагався перевести кошти між її власними картками.

Сім’я вирішила відкрити пенсійну картку в ПриватБанку, щоб мати можливість отримувати пенсію дистанційно, оскільки жінка через важкий стан здоров’я не може особисто відвідувати банк. Кілька місяців тому син перевів на її інтернет-картку суму грошей, щоб вони були в безпеці та готові до використання для термінових потреб.

Проблеми почалися, коли минулого тижня стан пенсіонерки різко погіршився, і син намагався переказати кошти на іншу картку. Банк провів телефонну перевірку, під час якої виникли проблеми з відповідями. Попри те, що другу перевірку вдалося пройти успішно, після чергового переказу банк знову заблокував картку. Врешті-решт банк заблокував не лише рахунки, але й телефон пенсіонерки, вимагавши її особистої присутності у відділенні для розблокування.

"У мене немає логічного пояснення діям ПриватБанку щодо блокування карток згідно з умовами. У найкритичніший момент для нашої сім'ї ПриватБанк нас підвів", — йдеться у відгуку родичів.

Як відреагував банк

У ПриватБанку перепросили за незручності, пояснивши, що операція з рахунком пенсіонерки була оцінена як ризикова і тому потребувала додаткової перевірки службою безпеки. Вони не розголошують критерії перевірок, щоб уникнути можливості обходу цих заходів. Зазначається, що клієнти дають згоду на такі перевірки відповідно до внутрішніх правил банку та платіжних систем.

Банк порадив звернутися до чату підтримки на офіційному сайті для вирішення питання. Водночас банк підкреслив, що інформація щодо карток надається тільки власникам рахунку. Якщо стан здоров'я не дозволяє пенсіонерці самостійно проводити операції, її родичам рекомендують оформити нотаріальне доручення для управління рахунком.

Що ще треба знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми з оформленням пільг для військовослужбовців. Зокрема, одна жінка звернулася до банку з проханням припинити нарахування відсотків за користування кредитом для захисників України та їхніх родин. Проте документи, які вона надала, були відхилені системою фінансової установи, що викликало невдоволення та додаткові складнощі.

Також ми писали, що ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом, звинувативши у шахрайських діях. Чоловік, який є особою з інвалідністю з дитинства, був змушений йти у правоохоронні органи.

ПриватБанк гроші банки банківські карти банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:01 ПриватБанк заблокував кошти, які діти відклали на похорон матері — деталі скарги

06:50 Долар та євро дешевшають, а злотий дорожчає — курс валют на понеділок

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту в жовтні

06:33 Чи міг F-16 дійсно збити російський Су-34 — експерт з авіації дав відповідь

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна в жовтні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

06:10 Яка пенсія у дружини та батьків загиблого військовослужбовця

06:03 Як українською правильно називати солодощі — пояснення мовознавців

06:01 У клієнтів Ощадбанку крадуть соцдопомогу — чи допоміг суд повернути гроші

05:39 Дрони ЗСУ ефективно знищили логістику армії РФ — бійці поділились яскравими кадрами

07:01 ПриватБанк заблокував кошти, які діти відклали на похорон матері — деталі скарги

06:50 Долар та євро дешевшають, а злотий дорожчає — курс валют на понеділок

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки коштує 1 кг брухту в жовтні

06:33 Чи міг F-16 дійсно збити російський Су-34 — експерт з авіації дав відповідь

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна в жовтні

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

06:10 Яка пенсія у дружини та батьків загиблого військовослужбовця

06:03 Як українською правильно називати солодощі — пояснення мовознавців

06:01 У клієнтів Ощадбанку крадуть соцдопомогу — чи допоміг суд повернути гроші

05:39 Дрони ЗСУ ефективно знищили логістику армії РФ — бійці поділились яскравими кадрами

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

11 жовтня 2024
Text
Ексклюзив

21:48 Чому Росія не видає полонених бійців "Азову" — розслідування "Наша справа"

Text

20:07 Побиття дитини указкою на Львівщині — в ОВА та поліції дали коментар

Text

19:32 Доходи українців у 2025 році різко впадуть — економіст назвав причини

Text
Ексклюзив

19:12 Росія обстрілює Україну свіжими ракетами 2024 року, — експерт військових досліджень

Text

17:50 Нестача техніки у ЗСУ та наступ російських військ — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник