ПриватБанк взыскал с клиентки кредитные средства с украденной карты — причины

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С клиентки государственного "ПриватБанка" взыскали в судебном порядке 13,62 тыс. гривен задолженности по телу кредита с украденных карт. В суд на женщину подало само финучреждение.

Это следует из решения Октябрьского райсуда Днепропетровска.

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Взыскание кредитных средств с украденной карты

ПриватБанк потребовал от клиентки уплаты задолженности по кредиту в размере 58,72 тыс. гривен, поскольку не выполнила обязательства по соглашению. В то время как женщина рассказала, что не пользовалась кредитными средствами, поскольку у нее похитили смартфон и кошелек с платежными карточками, когда находилась в больнице.

Она обратилась в банк, чтобы тот заблокировал карточки, но он этого не сделал. Также обратилась в отделение с целью перевыпуска карт, ведь была уверена, что украденные карточки работники банка заблокировали. Однако выяснилось, что карточки были все время функциональны, с них снимали деньги и производили оплаты.

Женщина подала в полицию заявление о краже имущества. Правоохранители возбудили уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 185 УК.

Но банк настаивал, что женщина пользовалась кредитом до похищения денег.

"Из выписки банка по состоянию на 27.01.2022 года видно, что ответчиком лично осуществлен последний платеж с кредитной карты 27.01.2022 года на сумму 1,50 гривны (купленные бахилы для посещения больницы) и после этой оплаты сумма кредитной задолженности по карте равнялась 13 620 гривен", — отмечается в информации.

Решение суда

Как следует из решения, суд частично удовлетворил иск банка. Женщине все равно придется платить в пользу финучреждения денежные средства. С нее взыскали долг по кредитному договору в размере 13,62 тыс. гривен (по телу кредита).

"Решая вопрос о взыскании с ответчика в пользу истца задолженности по кредитному договору б/н от 27 июля 2011 года по состоянию на 18.01.2023 года, суд пришел к выводу о частичном удовлетворении заявленных требований ввиду того, что она пользовалась кредитными средствами до момента похищения у нее банковских карт", — говорится в вердикте суда.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк позволяет устанавливать лимиты на сумму расчетов в сети интернет, чтобы обезопасить противоправное списание. Однако это правило действует не на всех мошенников, только с "рисковых сайтов".

Также мы писали, что клиент ПриватБанка потерял со счета средства в размере 14,7 тыс. грн из-за списания неизвестными. Он обратился в суд, потому что не давал согласия на проведение спорной транзакции.