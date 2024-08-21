Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow З клієнта Ощадбанку стягнули 24,5 тис. гривень — що порушив arrow

З клієнта Ощадбанку стягнули 24,5 тис. гривень — що порушив

21 серпня 2024 06:01
Ксенія Симонова - Редактор
Ощадбанк активно стягує борги з клієнтів через суд — що треба знати
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Із клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" у судовому порядку без їх присутності стягують заборговані кошти під час війни. До суду подають самі представники фінустанови.

Про це йдеться в одному з рішень № 119662209 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

Читайте також:

Що порушив клієнт Ощадбанку

Кошти стягують під час війни з громадян, які проживають на сході країни. Так, до суду з позовом звернулась філія Донецького обласногоуправління АТ "Ощадбанк" з проханням стягнути заборгованість за кредитом.

Із вказаної заяви випливає, що відповідач, якого судили заочно, отримав картку з кредитним лімітом та погодився з умовами та правилами надання банківських послуг, а також тарифікацією банківських послуг. Кредит фінустанова видала у розмірі 21 тис. гривень з відсотковою ставкою 38% річних строком на 60 місяців.

Представники Ощадбанку розповіли, що клієнт порушив усі можливі терміни за кредитом, тому вимагають стягнути борг. При цьому громадянин не надав пояснення несплати.

Розглянувши позов, суд став на бік позивача, зобов'язавши стягнути всю суму боргу, відсотки та судовий збір.

"Позов Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особіфілії Донецьке обласногоуправління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом задовольнити. Загальна сума заборгованості відповідача за договором складає 24563,18 грн., а саме... заборгованість за основним боргом (кредитом) 20993,89 грн, проценти за користування кредитом 3521,79 грн... Вказані суми банк просить стягнути з відповідача на свою користь, а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 2481 грн", — йдеться у рішенні.

За даними суду, рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених термінів у 30 днів не подано заяву про перегляд чи апеляційну скаргу.

Що кажуть юристи

За словами юристів, при несвоєчасному внесенні платежів кредитор не має права штрафувати позичальника. Водночас банк може звернутись до суду.

Однак, оскільки війну визнано Торгово-промисловою палатою форс-мажорною обставиною, жодної відповідальності за порушення кредитних зобов'язань не буде, доки діє в країні воєнний стан.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з рахунку пенсіонера в Ощадбанку було списано 55 тисяч гривень через чотири транзакції без його відома. Гроші були переведені на рахунок незнайомого отримувача. Чоловік наполягає на тому, щоб банк повернув йому ці кошти.

Також ми писали, що громадяни нарікають на роботу банкоматів держфінустанови "Ощадбанк". Під час зняття коштів пристрій не видав необхідну суму і 800 грн було втрачено.

кредити Ощадбанк банки фінанси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:10 Скільки заробляють працюючі пенсіонери в Україні — відповідь ПФУ

06:04 Існує три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати

06:03 Окуповані села поблизу Нової Каховки стали непридатними для життя

06:01 З клієнта Ощадбанку стягнули 24,5 тис. гривень — що порушив

05:17 У Києві втретє за ніч оголосили повітряну тривогу

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

04:27 У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

03:59 У Хмельницькій області чули звуки вибухів, військові зафіксували дрони

03:26 "Азову" потрібні водії тралу — які вимоги та умови

02:51 У Київській області сили ППО України відбивають атаку безпілотників

02:34 Землю охопило нове кільце через геомагнітні бурі: під загрозою сучасні технології

06:10 Скільки заробляють працюючі пенсіонери в Україні — відповідь ПФУ

06:04 Існує три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати

06:03 Окуповані села поблизу Нової Каховки стали непридатними для життя

06:01 З клієнта Ощадбанку стягнули 24,5 тис. гривень — що порушив

05:17 У Києві втретє за ніч оголосили повітряну тривогу

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

04:27 У Києві та низці областей вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу

03:59 У Хмельницькій області чули звуки вибухів, військові зафіксували дрони

03:26 "Азову" потрібні водії тралу — які вимоги та умови

02:51 У Київській області сили ППО України відбивають атаку безпілотників

02:34 Землю охопило нове кільце через геомагнітні бурі: під загрозою сучасні технології

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

18 серпня 2024
Ексклюзив

06:24 Складних пацієнтів та операцій не поменшало, — як працює Охматдит після ракетного удару

Ексклюзив

06:17 Кавуновий бум — як фермер із Херсона вирощує кавуни на Львівщині

16 серпня 2024
Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

21:51 Нардеп Дунда заявив, що США ведуть перемовини з РФ за спиною в України

Text

20:08 Гончаренко заявив, що закон про заборону російської церкви не про релігію, а про нацбезпеку

Text

19:21 Гончаренко відповів, з ким хоче вести перемовини Путін

Text

17:50 Небезпека у Тернополі та підготовка котла для окупантів на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

15:45 Скільки коштує Україні один мобілізований громадянин на рік — названо цифри

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті

Text

13:08 Екологи попередили про небезпечні наслідки масштабної пожежі в Тернополі

Text

13:00 Негайна поїздка Зеленського до Дніпра та дивний наказ Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:13 Нардеп Фріс прокоментував суперечки стосовно заборони УПЦ МП в Україні

Text

08:00 Повернення блекаутів по Україні та новий порядок відстрочки від мобілізації — ефір Ранок.LIVE

19 серпня 2024
Text

23:47 Президент УСПП Кінах заявив, що корупція в умовах війни має розглядатися як мародерство

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця