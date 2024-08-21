Ощадбанк активно стягує борги з клієнтів через суд — що треба знати

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Із клієнтів держфінустанови "Ощадбанк" у судовому порядку без їх присутності стягують заборговані кошти під час війни. До суду подають самі представники фінустанови.

Про це йдеться в одному з рішень № 119662209 Індустріального районного суду м. Дніпропетровська.

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Кошти стягують під час війни з громадян, які проживають на сході країни. Так, до суду з позовом звернулась філія Донецького обласногоуправління АТ "Ощадбанк" з проханням стягнути заборгованість за кредитом.

Із вказаної заяви випливає, що відповідач, якого судили заочно, отримав картку з кредитним лімітом та погодився з умовами та правилами надання банківських послуг, а також тарифікацією банківських послуг. Кредит фінустанова видала у розмірі 21 тис. гривень з відсотковою ставкою 38% річних строком на 60 місяців.

Представники Ощадбанку розповіли, що клієнт порушив усі можливі терміни за кредитом, тому вимагають стягнути борг. При цьому громадянин не надав пояснення несплати.

Розглянувши позов, суд став на бік позивача, зобов'язавши стягнути всю суму боргу, відсотки та судовий збір.

"Позов Акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" в особіфілії Донецьке обласногоуправління АТ "Ощадбанк" до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитом задовольнити. Загальна сума заборгованості відповідача за договором складає 24563,18 грн., а саме... заборгованість за основним боргом (кредитом) 20993,89 грн, проценти за користування кредитом 3521,79 грн... Вказані суми банк просить стягнути з відповідача на свою користь, а також витрати по сплаті судового збору в розмірі 2481 грн", — йдеться у рішенні.

За даними суду, рішення набирає законної сили, якщо протягом встановлених термінів у 30 днів не подано заяву про перегляд чи апеляційну скаргу.

Що кажуть юристи

За словами юристів, при несвоєчасному внесенні платежів кредитор не має права штрафувати позичальника. Водночас банк може звернутись до суду.

Однак, оскільки війну визнано Торгово-промисловою палатою форс-мажорною обставиною, жодної відповідальності за порушення кредитних зобов'язань не буде, доки діє в країні воєнний стан.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з рахунку пенсіонера в Ощадбанку було списано 55 тисяч гривень через чотири транзакції без його відома. Гроші були переведені на рахунок незнайомого отримувача. Чоловік наполягає на тому, щоб банк повернув йому ці кошти.

Також ми писали, що громадяни нарікають на роботу банкоматів держфінустанови "Ощадбанк". Під час зняття коштів пристрій не видав необхідну суму і 800 грн було втрачено.