Ощадбанк дав поради — як повернути втрачені у банкомат гроші з іншого банку

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

Українські громадяни нарікають на роботу банкоматів держфінустанови "Ощадбанк". Під час зняття коштів пристрій не видав необхідну суму і 800 грн було втрачено.

Про це йдеться у дописі українця на сторінці банку у Facebook.

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Деталі скарги до Ощадбанку

Як зазначається у повідомленні, громадянин хотів зняти гроші з картки ПриватБанку через Ощадбанк, однак банкомат кошти списав, але не видав.

"Банкомат Ощадбанку вкрав з моєї картки 800 грн! На екрані писало операцію скасовано, грошей банкомат не видав, а з картки 800 грн зникли! Ось так через свої банкомати краде з карток гроші!. В мене картка ПриватБанку, але хотів скористатися вашим банкоматом! Багато разів так користувався і все було добре!", — йдеться у повідомленні.

Громадянин вважає, що банкомат Ощадбанку не видав грошей, коли вони були дуже потрібні, і не просто вкрав з картки, а з картки іншого банку вкрав гроші.

"По інакшому це не називається ! Ця крадіжка відбулася в суботу 10 серпня! От ви співробітник Ощадбанку та й ще головного офісу, от приймайте скаргу про крадіжку грошей вашим банкоматом, і так як натворив крадіжку ваш банкомат, значить і ваш банк має вирішити і врегулювати це питання!", — наголосив українець.

Відповідь співробітників Ощадбанку.

У банку порадили, якщо з картки Ощадбанку списалися кошти, але банкомат їх не видав, то, в першу чергу, треба телефонувати з фінансового номера телефону в контакт-центр за номером 0-800-210-800, для перевірки чи кошти автоматично не повернулися. Якщо кошти були списані, тоді необхідно звернутися у відділення банку для написання заяви на повернення.

Проте для того, щоб Ощадбанк розглянув заяву на повернення коштів ПриватБанку, треба написати заяву саме у банку, де було відкрито картку.

"Оскільки ми не зможемо побачити коли була проведена операція, та в якому банкоматі", — додали у фінустанові.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109,7 тис. гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

Раніше ми писали, що з рахунку пенсіонера в Ощадбанку було списано 55 тисяч гривень через чотири транзакції без його відома. Гроші були переведені на рахунок незнайомого отримувача. Чоловік наполягає на тому, щоб банк повернув йому ці кошти.