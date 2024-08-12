Шахраї вкрали з рахунку клієнтки Ощадбанку майже 110 тис. грн — як відреагував суд

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

Про це йдеться у рішенні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області, опублікованому 6 серпня 2024 року.

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Деталі справи

Клієнтка Ощадбанку, відкривши банківську картку 1 липня 2023 року, стала жертвою шахраїв після того, як перейшла за посиланням на сайт з оголошенням про виплату грошової допомоги. З її рахунку було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка звернулася до поліції, де відкрили кримінальне провадження, а також до банку з вимогою повернути кошти. Проте Ощадбанк відмовив, стверджуючи, що їхні працівники не причетні до цього інциденту.

Представники Ощадбанку пояснили, що 30 липня 2023 року була зареєстрована нова сесія в мобільному додатку за допомогою одноразового пароля, який надійшов на фінансовий номер позивачки о 17:01. Після цього з рахунку було здійснено переказ коштів на картки АТ "Конкорд".

Клієнтка розповіла банку, що перед цим переходила за посиланням в інтернеті, де пропонували грошову допомогу. Вона повідомила чотири останні цифри своєї картки, після чого їй порадили змінити ПІН-код. Невдовзі з її рахунку були списані кошти, і картку заблокували за її заявою.

Що вирішив суд

Суд відмовив позивачці у задоволенні вимог щодо визнання транзакцій неправомірними та повернення 109 700 гривень. Було встановлено, що кошти були переказані з її рахунку через те, що вона самостійно надала інформацію, яка дозволила здійснити ці операції.

Що ще треба знати

Нагадаємо, військовослужбовці скаржаться на дискримінацію в Ощадбанку під час надання кредитів на встановлення сонячних електростанцій (СЕС). Чоловікові відмовили у видачі грошей, посилаючись на умови програми.

Ми також писали, що державний Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до власних коштів під час звичайних карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання її коштів.