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Ощадбанк відмовився повертати клієнту 55 тис. грн, які вкрали з його картки — що вирішив суд

19 серпня 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Шахраї вкрали в пенсіонера 55 тис. грн з рахунку Ощадбанку — чи повернуть чоловіку кошти
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

З рахунку пенсіонера в державному Ощадбанку було списано 55 тисяч гривень через чотири транзакції без його відома. Гроші були переведені на рахунок незнайомого отримувача. Чоловік наполягає на тому, щоб банк повернув йому ці кошти.

Про це йдеться у рішенні Білогірського районного суду Хмельницької області.

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Деталі справи

З картки пенсіонера в Ощадбанку було списано 55 тисяч гривень чотирма транзакціями. Це сталося 17 квітня 2023 року о 18:47. Про ці операції пенсіонер дізнався через повідомлення, що надійшли на його фінансовий номер. Він негайно звернувся до відділення банку, але працівники не змогли надати чіткої відповіді щодо того, як шахраї отримали доступ до його рахунку. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, але винних ще не встановлено.

Представники фінансової установи вказали, що чоловік звернувся до контакт-центру банку 17 квітня 2023 року о 19:13, після завершення спірних транзакцій. Відзначено, що він вже ввів одноразовий код для доступу до системи "Ощад 24/7", який був надісланий на його фінансовий номер. Цю інформацію підтверджують дані з програмного забезпечення банку.

"Доказів проведення платіжних операцій саме після повідомлення АТ "Ощадбанк" про здійснення спірних транзакцій клієнтом не надано, з огляду на що АТ "Ощадбанк" не може нести відповідальність за вчинення таких транзакцій", — додали в Ощадбанку. 

Рішення суду

Суд частково задовольнив позов чоловіка, зобов’язавши акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" виплатити йому 55 тисяч гривень.

"Списання коштів з рахунку відбулося не за розпорядженням позивача і він не має нести відповідальності за такі операції. Виявивши безпідставне списання (переказ) коштів, громадянин повідомив про цей факт Ощадбанк та звернувся до поліції, у зв'язку з чим, суд приходить до висновку про необхідність задоволення позовних вимог у повному обсязі. Відсутність вироку у кримінальній справі за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами коштами із використанням карткових рахунків, відкритих на його ім'я, не є підставою для відмови у позові", — наголосив суд. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми розповідали про те, що клієнт державного Ощадбанку втратив 50 005 гривень через телефонних шахраїв. Чоловік подав заяву до поліції, наголошуючи, що не винен у зникненні коштів і вимагає від банку їх повернення.

Також ми писали, що клієнтка Ощадбанку, намагаючись отримати грошову допомогу за інтернет-оголошенням, потрапила на шахрайський сайт. Після переходу за посиланням з її картки було незаконно списано 109 700 гривень. Жінка вимагала банк повернути кошти, але отримала відмову.

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