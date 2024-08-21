Ощадбанк активно взимает долги с клиентов через суд — что нужно знать

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С клиентов госфинучреждения "Ощадбанк" в судебном порядке без их присутствия взимают задолженность во время войны. В суд подают сами представители финучреждения.

Об этом говорится в одном из решений №119662209 Индустриального районного суда г. Днепропетровска.

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Что нарушил клиент Ощадбанка

Средства взимаются во время войны с граждан, проживающих на востоке страны. Так, в суд с иском обратился филиал Донецкого областного управления АО "Ощадбанк" с просьбой взыскать задолженность по кредиту.

Из указанного заявления следует, что ответчик, которого судили заочно, получил карточку с кредитным лимитом и согласился с условиями и правилами предоставления банковских услуг, а также тарификацией банковских услуг. Кредит финучреждение выдало в размере 21 тыс. гривен с процентной ставкой 38% годовых сроком 60 месяцев.

Представители Ощадбанка рассказали, что клиент нарушил все возможные сроки по кредиту, поэтому требуют взыскать долг. При этом гражданин не дал объяснения неуплаты.

Рассмотрев иск, суд принял сторону истца, обязав взыскать всю сумму долга, проценты и судебный сбор.

"Иск Акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины" в лице филиала Донецкое областного управления АО "Ощадбанк" к лицу_1 об удержании задолженности по кредиту удовлетворить. Общая сумма задолженности ответчика по договору составляет 24563,18 грн., а именно... задолженность по кредиту 20993,89 грн, проценты за пользование кредитом 3521,79 грн... Указанные суммы банк просит взыскать с ответчика в свою пользу, а также расходы по уплате судебного сбора в размере 2481 грн", — говорится в решении.

По данным суда, решение вступает в законную силу, если в течение установленных сроков в 30 дней не подано заявление о пересмотре или апелляционную жалобу.

Что говорят юристы

По словам юристов, при несвоевременном внесении платежей кредитор не имеет права штрафовать заемщика. В то же время, банк может обратиться в суд.

Однако, поскольку война признана Торгово-промышленной палатой форс-мажорным обстоятельством, никакой ответственности за нарушение кредитных обязательств не будет, пока действует в стране военное положение.

Что еще стоит знать

Напомним, со счета пенсионера в Ощадбанке было списано 55 тысяч гривен из-за четырех транзакций без его ведома. Деньги были переведены на счет незнакомого получателя. Человек настаивает на том, чтобы банк вернул ему эти средства.

Также мы писали, что граждане сетуют на работу банкоматов госфинучреждения "Ощадбанк". При снятии средств устройство не выдало необходимую сумму и 800 грн было потеряно.