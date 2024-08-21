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З 1 вересня в Україні скасують популярну фінансову допомогу — деталі

21 серпня 2024 09:44
Ксенія Симонова - Редактор
Компенсації за житло для ВПО скасують восени — що чекає переселенців
Українські переселенці. Фото: ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні з 1 вересня призупинять дію програми "Прихисток", в рамках якої громадяни, які надали притулок переселенцям, отримували фінансову допомогу. Водночас, уряд частково вирішив питання житла для таких осіб.

Про це повідомив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Роман Усенко, пише Today.ua.

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Припинення надання компенсацій за розміщення ВПО

Держава під час повномасштабної війни запустила програму компенсацій за надання безкоштовного житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на покриття витрат за комунальні послуги. Йшлося про грошову допомогу у розмірі 450 гривень за кожну особу.

Проте з вересня поточного року виплати скасують. Як заявив заступник міністра з питань реінтеграції, виступаючи на заході "Аналіз виконання Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період до 2025 року", надання допомоги заморозять.

"За програмою "Прихисток" основне джерело — це кошти, які ми отримуємо від міжнародних партнерів. На жаль, на сьогоднішній день можливості підтримувати проект немає, тому ми запропонували внести зміни до постанови, яка регулює порядок видачі цієї компенсації, та передбачили механізм тимчасового призупинення", — повідомив представник відомства. 

Як планують вирішити проблему житла для ВПО

Днями в уряді знайшли часткове вирішення проблеми із житлом для українських переселенців. Їх будуть розселяти у школах і дитсадках. Йдеться про ті заклади, які закриті. У зв'язку зі скороченням чисельності дітей в Україні через виїзд за кордон відпала потреба у великій кількості освітніх закладів.

Порожні будівлі шкіл і дитсадків вирішили переобладнати під житло для ВПО. Їх буде просто пристосувати під житло, оскільки туди підведені всі комунікації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для внутрішньо переміщених осіб продовжать надавати фінансову допомогу. Право на допомогу для переселенців продовжено ще на пів року.

Також ми писали, що УВКБ ООН, що надає багатоцільову грошову допомогу українцям у розмірі 10,8 тис. гривень на особу, змінило правила надання коштів.  Йдеться про оновлення списку критерій вразливості.

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