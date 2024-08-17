Виплати переселенцям з 1 вересня — що зміниться для ВПО в Україні

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Частина внутрішньо переміщених осіб (ВПО) продовжить отримувати фінансову допомогу, попри чутки про можливе скасування таких виплат. Право на допомогу для переселенців продовжено ще на пів року.

Про те, що буде з виплатами переселенцям, розповіла віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Чи скасують виплати для ВПО

Урядовиця запевнила, що з 1 вересня виплати залишаться незмінними для всіх, хто раніше мав на них право, включно зі школярами. Жодних змін у правилах нарахування допомоги не передбачається.

"До мене звертаються люди з числа ВПО, які скаржаться на те, що деякі представники місцевої влади погрожують позбавити їх виплат, якщо діти не навчатимуться в офлайн-режимі з 1 вересня. Це неправда, ніхто не має права позбавити виплат тільки за те, що діти не навчатимуться в очному режимі", — сказала Верещук.

Розмір виплат залишається незмінним:

особи з інвалідністю та діти — 3 тис. грн;

— 3 тис. грн; інші особи — 2 тис. грн.

Перераховуватимуть кошти 15-го та 28-го числа щомісяця.

Що ще варто знати

Нагадаємо, УВКБ ООН, що надає багатоцільову грошову допомогу українцям у розмірі 10,8 тис. гривень на особу, змінило правила надання коштів. Йдеться про оновлення списку критерій вразливості.

Також ми писали, що Одеська область готується до підтримки вразливих категорій населення перед опалювальним сезоном. Так, понад 120 тисяч осіб, котрі проживають на території регіону, отримають матеріальну допомогу.