Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень arrow

Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень

9 серпня 2024 13:00
Ксенія Симонова - Редактор
Допомога від ООН в 11 тис. грн — правила надання виплат змінили
Гроші у руках. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

УВКБ ООН, що надає багатоцільову грошову допомогу українцям у розмірі 10,8 тис. гривень на особу, змінило правила надання коштів.  Йдеться про оновлення списку критерій вразливості.

Про це пише "РБК-Україна".

Читайте також:

Посилення вимог до претендентів на допомогу від ООН

Як зазначається, влітку критерії до надання права на допомогу посилили. Тепер надають грошову допомогу лише найбільш вразливим громадянам.

"З огляду на ситуацію з безпекою та зростання кількості українців, які постраждали від війни, фокус програми було зміщено на підтримку найбільш вразливих осіб", — йдеться у заяві.

Подати заявки можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які відповідають хоча б одному з критеріїв:

  • у родині тільки є один з батьків та один або більше дітей віком до 18 років або особи похилого віку (від 55 років);
  • родину очолює один одинокий/кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або літня людина з однією дитиною/кількома дітьми віком до 18 років;
  • родина має одну або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні захворювання).

Долучитися можуть люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення в іншу країну через військові дії.

На грошову допомогу можуть претендувати громадяни, які повернулися на свої постійні адреси проживання після вимушеного переміщення всередині країни.

Розмір фінансової допомоги та хто не отримає

Розмір допомоги ґрунтується на вартості мінімального споживчого кошика та становить 3,6 тис. гривень на особу. Виплати фонд буде здійснювати протягом трьох місяців. Тобто загальна сума, яку отримає кожен член родини, сягне 10,8 тис. гривень.

Гроші не нададуть, якщо:

  • сім'я отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій (зокрема виплати 2,2 тис. гривень на місяць);
  • дохід на члена сім'ї понад 5,4 тис. гривень;
  • не належать хоча б до одного категорію вразливості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.

Також ми писали, що в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.

 

виплати ООН фінансова допомога гроші матеріальна допомога ВПО допомога грошова допомога

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:20 Самопочуття штормитиме не на жарт — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:16 Нардепи готуються вивести з тіні три нелегальні ринки в Україні — деталі

13:10 Поговоримо відверто: як вберегти дитину від насильства

13:00 Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:59 Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області

12:57 Розбита техніка та трупи російських солдат — у мережі показали наслідки боїв у Курській області

12:53 Ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці — кількість жертв різко зросла

12:51 У воду краще не заходити — на пляжі Одеси виявили плями мазуту

12:49 НАБУ вивчить тендери на ремонт "Охматдиту"

13:20 Самопочуття штормитиме не на жарт — прогноз магнітних бур на сьогодні

13:16 Нардепи готуються вивести з тіні три нелегальні ринки в Україні — деталі

13:10 Поговоримо відверто: як вберегти дитину від насильства

13:00 Грошова допомога від ООН по-новому — кому виплатять 11 тис. гривень

12:59 Потужний удар від HIMARS — ЗСУ показали ефектне відео знищення окупантів у Запорізькій області

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

12:57 Розбита техніка та трупи російських солдат — у мережі показали наслідки боїв у Курській області

12:53 Ракетний удар по супермаркету в Костянтинівці — кількість жертв різко зросла

12:51 У воду краще не заходити — на пляжі Одеси виявили плями мазуту

12:49 НАБУ вивчить тендери на ремонт "Охматдиту"

12:41 Топменеджмент Полтавського ГЗК підозрюють у незаконному видобутку корисних копалин

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

Text

13:00 Різке підвищення тарифів на газ в Україні та захоплення десятків сіл на Курщині — ефір День.LIVE

Text

11:38 Достатньо одного документа — юрист пояснив, як військовозобов'язаним повідомляти про бронювання

Text

08:00 Четвертий день боїв на Курщині та як Китай може вплинути на мир в Україні — ефір Ранок.LIVE

Text

00:00 Військова ЗСУ заявила, що неправильно мобілізовувати осіб до 25 років

8 серпня 2024
Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

8 серпня 2024

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

30 липня 2024

06:10 Пенсії з інвалідності — які нарахують мінімальні розміри виплат у серпні