Допомога від ООН в 11 тис. грн — правила надання виплат змінили

Гроші у руках. Фото: Ukrayina.pl

УВКБ ООН, що надає багатоцільову грошову допомогу українцям у розмірі 10,8 тис. гривень на особу, змінило правила надання коштів. Йдеться про оновлення списку критерій вразливості.

Про це пише "РБК-Україна".

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Як зазначається, влітку критерії до надання права на допомогу посилили. Тепер надають грошову допомогу лише найбільш вразливим громадянам.

"З огляду на ситуацію з безпекою та зростання кількості українців, які постраждали від війни, фокус програми було зміщено на підтримку найбільш вразливих осіб", — йдеться у заяві.

Подати заявки можуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які відповідають хоча б одному з критеріїв:

у родині тільки є один з батьків та один або більше дітей віком до 18 років або особи похилого віку (від 55 років);

родину очолює один одинокий/кілька самотніх людей похилого віку (від 55 років) або літня людина з однією дитиною/кількома дітьми віком до 18 років;

родина має одну або кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні захворювання).

Долучитися можуть люди, які повернулися в Україну після вимушеного переміщення в іншу країну через військові дії.

На грошову допомогу можуть претендувати громадяни, які повернулися на свої постійні адреси проживання після вимушеного переміщення всередині країни.

Розмір фінансової допомоги та хто не отримає

Розмір допомоги ґрунтується на вартості мінімального споживчого кошика та становить 3,6 тис. гривень на особу. Виплати фонд буде здійснювати протягом трьох місяців. Тобто загальна сума, яку отримає кожен член родини, сягне 10,8 тис. гривень.

Гроші не нададуть, якщо:

сім'я отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій (зокрема виплати 2,2 тис. гривень на місяць);

дохід на члена сім'ї понад 5,4 тис. гривень;

не належать хоча б до одного категорію вразливості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році українцям буде доступна разова грошова допомога за програмою УВКБ ООН. В її рамках можна отримати 21 тис. гривень, однак використати кошти дозволяється суворо на конкретні цілі.

Також ми писали, що в Україні громадянам, яких мобілізували до Збройних сил України, виплачують одноразову фінансову допомогу. Зокрема, у Києві можна отримати виплату від влади в розмірі 30 тисяч гривень.