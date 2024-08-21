Компенсации за жилье для ВПЛ отменят осенью — что ждет переселенцев

Украинские переселенцы. Фото: ukrayina.pl

В Украине с 1 сентября приостановят действие программы "Прихисток", в рамках которой граждане, предоставившие убежище переселенцам, получали финансовую помощь. В то же время правительство частично решило вопрос жилья для таких лиц.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Роман Усенко, пишет Today.ua.

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Прекращение предоставления компенсаций за размещение ВПЛ

Государство во время полномасштабной войны запустило программу компенсаций за предоставление бесплатного жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на покрытие расходов на коммунальные услуги. Речь шла о денежной помощи в размере 450 гривен за каждого человека.

Однако с сентября текущего года выплаты будут отменены. Как заявил замминистра по вопросам реинтеграции, выступая на мероприятии "Анализ выполнения Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года", оказание помощи заморозят.

"По программе "Прихисток" основной источник — это средства, которые мы получаем от международных партнеров. К сожалению, на сегодняшний день возможности поддерживать проект нет, поэтому мы предложили внести изменения в постановление, регулирующее порядок выдачи этой компенсации, и предусмотрели механизм временной приостановки", — сообщил представитель ведомства.

Как планируют решить проблему жилья для ВПЛ

На днях в правительстве нашли частичное решение проблемы жилья для украинских переселенцев. Их будут расселять в школах и детсадах. Речь идет о тех заведениях, которые закрыты. В связи с сокращением численности детей в Украине из-за выезда за границу отпала потребность в большом количестве образовательных учреждений.

Пустые здания школ и детсадов решили переоборудовать под жилье для ВПЛ. Их будет просто приспособить под жилье, потому что туда подведены все коммуникации.

Что еще стоит знать

Напомним, для внутренне перемещенных лиц продолжат оказывать финансовую помощь. Право на помощь для переселенцев продлено еще на полгода.

Также мы писали, что УВКБ ООН, оказывающее многоцелевую денежную помощь украинцам в размере 10,8 тыс. гривен на человека, изменило правила предоставления средств. Речь идет об обновлении списка критериев уязвимости.