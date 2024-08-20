Грошова допомога — у чотирьох областях відкрита реєстрація на виплати в 11 тис. грн

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні відкрита реєстрація на фінансову допомогу від Благодійного фонду "Право на захист" у межах Консорціуму Реагування. Подавати заявки можуть деякі громадяни в чотирьох регіонах.

Про це йдеться на порталі фонду.

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Хто має право на допомогу

Як зазначають у благодійному фонді, подавати заявки можуть окремі особи та цілі родини, яким ще не вплачували допомогу від фонду "Право на захист" і не отримували кошти від інших міжнародних організацій.

Допомога доступна:

у Дніпропетровській;

Запорізькій;

Одеській;

Харківській областях.

Претендентами на грошову допомогу можуть стати такі категорії громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) з 24 лютого 2022 року, які проживають у цих областях;

постраждалі від воєнних дій (є пошкоджене/зруйноване житло через воєнні дії, або ж особи, які з 24 лютого 2022-го отримали поранення у результаті воєнних дій, однак не були учасниками).

Також треба належати до одного з цих критеріїв:

у домогосподарстві проживають тільки особи від 60 років;

у домогосподарстві є троє і більше дітей;

у домогосподарстві є діти віком до двох років;

у домогосподарстві є вагітна жінка;

у домогосподарстві є особи, які мають першу чи другу групи інвалідності.

Які суми допомоги та як подати заявку

Розмір матеріальної допомоги становить 3,6 тис. грн на одну особу на місяць, яку виплачуватимуть тримісячний період. Загальна сума дорівнюватиме 10,8 тис. грн.

Грошову допомогу виплачуватимуть одноразово одразу за три місяці кожному члену домогосподарства на банківський рахунок, наданий під час реєстрації.

"Кошти для неповнолітніх та неповносправних/недієздатних осіб отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) за наявності відповідних документів", — зазначають у фонді.

Уточнити інформацію щодо виїздів мобільних груп та пунктів реєстрації можна, зателефонувавши на гарячу лінію 0 800 750 104 або в чат-боті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, громадян запрошують подавати заявки на грошову допомогу у 3,6 тис. гривень на три місяці поспіль. Для цього потрібно належати до вразливих категорій громадян та мати невисокий дохід.

Також повідомлялося, що в одному з регіонів відновили запис в чергу на оформлення грошової допомоги до 4 тис. гривень. Йдеться про надання виплат у близько для жителів вразливих категорій та переселенців.