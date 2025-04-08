Гранти для жінок — кому і де обіцяють 1 тис. доларів

World Vision виплатить українкам по 1 тис. доларів — деталі
У Київській області жінки мають можливість долучитися до проєкту допомоги за підтримки міжнародної благодійної організації World Vision. В його рамках українки отримають гранти в 1 тис. доларів на реалізацію бізнес-ідей в аграрній сфері.
Про це йдеться у повідомленні благодійної організації "Співдія" у Facebook.
Детальніше про грантову програму для жінок
Як зазначається, йдеться про проєкт "Розширення прав і можливостей жінок, професійне навчання та підтримка сільського господарства у Київській області". Він охопить Медвинську та Боярську громади.
В рамках програми жінки будуть мати можливість отримати знання з агросфери та управління бізнесом, а також грошову підтримку на власну справу.
Проєкт передбачатиме:
- тримісячне навчання, як онлайн, так і офлайн (240 годин);
- щомісячну стипендію у 200 доларів;
- грант в 1 тис. доларів на втілення бізнес-ідеї після захисту відповідного проєкту;
- підтримку викладачів та практичні заняття.
Стартує програма у квітні 2025 року.
Як зареєструватися у грантовому проєкті
До участі у програмі допускаються повнолітні громадяни, які вже мають або прагнуть мати досвід у сфері сільського господарства.
"Наразі триває набір — і ваша активність важлива. Якщо ви або хтось із ваших знайомих мешкає у цих громадах — поділіться інформацією. Це може змінити чиєсь життя", — повідомляють організатори.
Громадяни можуть подати заявку, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.
Деталі можна уточнити за номером телефону гарячої лінії: 0 800 332 135 (безкоштовно).
Раніше ми писали, що Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців надасть деким громадянам грошову допомогу навесні 2025 року. Благодійники відкрили реєстрацію на виплати в одному з регіонів.
Також ми повідомляли, що благодійна організація "Caritas Czech Republic in Ukraine" приймає заявки на участь у грантовому проєкті. Гроші можна отримати на навчання та перекваліфікацію.
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