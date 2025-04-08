Гранти для жінок — кому і де обіцяють 1 тис. доларів

Людина тримає валюту. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Київській області жінки мають можливість долучитися до проєкту допомоги за підтримки міжнародної благодійної організації World Vision. В його рамках українки отримають гранти в 1 тис. доларів на реалізацію бізнес-ідей в аграрній сфері.

Про це йдеться у повідомленні благодійної організації "Співдія" у Facebook.

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Детальніше про грантову програму для жінок

Як зазначається, йдеться про проєкт "Розширення прав і можливостей жінок, професійне навчання та підтримка сільського господарства у Київській області". Він охопить Медвинську та Боярську громади.

В рамках програми жінки будуть мати можливість отримати знання з агросфери та управління бізнесом, а також грошову підтримку на власну справу.

Проєкт передбачатиме:

тримісячне навчання, як онлайн, так і офлайн (240 годин);

щомісячну стипендію у 200 доларів;

грант в 1 тис. доларів на втілення бізнес-ідеї після захисту відповідного проєкту;

підтримку викладачів та практичні заняття.

Стартує програма у квітні 2025 року.

Оголошення. Джерело: Співдія

Як зареєструватися у грантовому проєкті

До участі у програмі допускаються повнолітні громадяни, які вже мають або прагнуть мати досвід у сфері сільського господарства.

"Наразі триває набір — і ваша активність важлива. Якщо ви або хтось із ваших знайомих мешкає у цих громадах — поділіться інформацією. Це може змінити чиєсь життя", — повідомляють організатори.

Громадяни можуть подати заявку, заповнивши спеціальну онлайн-анкету.

Деталі можна уточнити за номером телефону гарячої лінії: 0 800 332 135 (безкоштовно).

Раніше ми писали, що Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців надасть деким громадянам грошову допомогу навесні 2025 року. Благодійники відкрили реєстрацію на виплати в одному з регіонів.

Також ми повідомляли, що благодійна організація "Caritas Czech Republic in Ukraine" приймає заявки на участь у грантовому проєкті. Гроші можна отримати на навчання та перекваліфікацію.