Виплати від УВКБ ООН — хто і де зможе оформити тримісячну допомогу

Грошові купюри в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Жителі Сумській області можуть подати заявки на тримісячну грошову допомогу за програмою підтримки від Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) навесні 2025 року. Гроші зможуть отримати переселенці та біженці, які потрапили в скрутне фінансове становище.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру УВКБ ООН у Telegram-каналі.

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Умови програми грошової допомоги

Отримають право подати заявки на фіндопомогу від УВКБ ООН жителі м. Конотоп Сумської області з-поміж вимушено переміщених осіб у разі переїзду протягом останніх шести місяців, а також тих, хто повернувся додому з-за кордону.

Виплати призначать за умови відповідності визначеним критеріям, зокрема, важливим аспектом є скрутний фінансовий стан.

Як повідомляють організатори, громадяни мають відповідати таким критеріям вразливості:

обмежений соціально-економічний стан: дохід на одну особу в сім'ї не перевищує 5,4 тис. грн;

родину очолює лише батько чи мати, де є малолітні діти чи особи похилого віку;

домогосподарство має тільки осіб похилого віку, які займаються вихованням дітей до 18 років;

родина має осіб з особливими потребами (йдеться про тяжкохворих та осіб з різними групами інвалідності).

Розмір допомоги для вразливих категорій осіб у 2025 році від УВКБ ООН залишається незмінним. Він становить 10,8 тис. грн за тримісячний період. Тобто кожен член домогосподарства отримає по 3,6 тис. грн щомісяця.

Як долучитися до програми допомоги

Громадяни можуть подати заявки 10 квітня 2025 року, у м. Конотоп (Конотопська ТГ). Адреса прийому: бул. Б.Хмельницького, 24 (години роботи: 11:30-14:30). Потрапити на прийом дозволяється лише за попереднім записом.

Доступний контактний номер телефону для попередньої реєстрації — 063 182 68 38.

У квітні цього року будуть працювати мобільні групи для реєстрації на фінансову допомогу в інших населених пунктах області. Повідомлення про це публікуватимуть у Telegram-каналі організації.

Нагадаємо, українці можуть отримати гроші від гуманітарної організації Help — Hilfe zur Selbsthilfe. За її програмою, той, хто має бізнес, може отримати гранти до 3 тис. євро.

Також ми повідомляли, що громадяни одного з регіонів, чиє житло пошкоджене внаслідок агресії РФ, можуть подати заявки на ваучери на 16 тис. грн. За ці гроші можна придбати необхідні будівельні матеріали для ремонту.