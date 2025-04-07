Виплати до 100 тис. грн — хто зможе отримати допомогу у квітні

Фіндопомога до 100 тис. грн — хто отримає у 2025 році
Українці мають можливість подати заявку на грошову допомогу до 100 тис. грн від Благодійного фонду "МХП — Громаді". Грантовий конкурс охоплює 13 регіонів.
Про це повідомляють організатори на офіційному сайті.
Детальніше про грантовий конкурс
Як зазначається, конкурс бізнес-ідей "Роби своє" проводять з метою створення умов для розвитку підприємництва на тлі негативних економічних та соціальних наслідків війни у містах та селах. Він передбачає надання мікрогрантів для започаткування, масштабування чи переміщення бізнесу.
Програма поширюється на такі області:
- Вінницька;
- Волинська;
- Дніпропетровська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська та в м. Київ;
- Львівська;
- Полтавська;
- Сумська;
- Тернопільська;
- Хмельницька;
- Черкаська
- Чернігівська.
За умовами програми, громадяни зможуть отримати грант від 50 тис. грн до 100 тис. грн. Водночас, йдеться про співфінансування, тому власний внесок має бути у розмірі не менше суми гранту.
Хто може долучитися до конкурсу та як подати заявку
Взяти участь у конкурсі можуть жителі вищеперелічених регіонів, які:
- мають бізнес-ідею та потребують фінансування;
- мають власну справу в селі чи містечку, прагнуть розширити, релокувати, покращити бізнес-діяльність;
- ветерани та їхні родини.
Напрями фінансування:
- придбання обладнання;
- купівля матеріалів;
- отримання послуг для реалізації бізнес-ідеї.
Організатори зауважують, що у всіх охочих залишився останній день для подачі заявок.
Раніше ми писали, що грошова допомога від UNHCR передбачена для однієї з громад у Сумській області. Заявки будуть приймати 9 квітня поточного року.
Також ми повідомляли, кому доступна одноразова фіндопомога на лікування. Громадяни можуть отримати до 50 тис. грн, зокрема, якщо постраждали внаслідок агресії РФ.
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