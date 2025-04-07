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Фіндопомога до 100 тис. грн — хто отримає у 2025 році

7 квітня 2025 11:02
Ксенія Симонова - Редактор
Виплати до 100 тис. грн — хто зможе отримати допомогу у квітні
Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українці мають можливість подати заявку на грошову допомогу до 100 тис. грн від Благодійного фонду "МХП — Громаді". Грантовий конкурс охоплює 13 регіонів.

Про це повідомляють організатори на офіційному сайті.

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Детальніше про грантовий конкурс

Як зазначається, конкурс бізнес-ідей "Роби своє" проводять з метою створення умов для розвитку підприємництва на тлі негативних економічних та соціальних наслідків війни у містах та селах. Він передбачає надання мікрогрантів для започаткування, масштабування чи переміщення бізнесу.

Програма поширюється на такі області:

  • Вінницька;
  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська та в м. Київ;
  • Львівська;
  • Полтавська;
  • Сумська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Черкаська
  • Чернігівська.

За умовами програми, громадяни зможуть отримати грант від 50 тис. грн до 100 тис. грн. Водночас, йдеться про співфінансування, тому власний внесок має бути у розмірі не менше суми гранту.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: БФ "МХП — Громаді"

Хто може долучитися до конкурсу та як подати заявку

Взяти участь у конкурсі можуть жителі вищеперелічених регіонів, які:

  • мають бізнес-ідею та потребують фінансування;
  • мають власну справу в селі чи містечку, прагнуть розширити, релокувати, покращити бізнес-діяльність;
  • ветерани та їхні родини.

Напрями фінансування:

  • придбання обладнання;
  • купівля матеріалів;
  • отримання послуг для реалізації бізнес-ідеї.

Організатори зауважують, що у всіх охочих залишився останній день для подачі заявок.

Раніше ми писали, що грошова допомога від UNHCR передбачена для однієї з громад у Сумській області. Заявки будуть приймати 9 квітня поточного року.

Також ми повідомляли, кому доступна одноразова фіндопомога на лікування. Громадяни можуть отримати до 50 тис. грн, зокрема, якщо постраждали внаслідок агресії РФ.

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