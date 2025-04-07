Виплати на навчання — хто отримає гроші від Чехії навесні

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Представництво міжнародної благодійної організації "Caritas Czech Republic in Ukraine" (Карітас Чеської Республіки в Україні) відкрило реєстрацію на участь у конкурсі з отримання грантів на навчання та перекваліфікацію. Проєкт реалізують у трьох українських областях.

Про це інформує пресслужба організації у Facebook.

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Деталі конкурсу з надання грантів на навчання

Як зазначається, Caritas Czech Republic за підтримки Міністерства закордонних справ Чехії профінансує курси претендентам, вмотивованим професійно зростати та ставати фінансово незалежними.

Йдеться про надання грантів на навчання та підвищення кваліфікації для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Повідомляється, що це буде короткотермінове фінансування — до пів року.

Реалізація проєкту охопить три області у західній частині країни. А саме:

Львівську область;

Івано-Франківську область;

Закарпатську область.

"Якщо ви, ваші рідні або друзі є внутрішньо переміщеними особами після 24 лютого 2022 року, проживаєте на Львівщині, Івано-Франківщині або на Закарпатті, прагнете нових знань для саморозвитку і добробуту — це можливість безкоштовно отримати навички для нової роботи, кар’єри або бізнесу. Чого навчатись і де — обираєте ви!" — йдеться у повідомленні.

Оголошення. Джерело: Caritas Czech Republic

Які умови та як подати заявку для участі в конкурсі

Для участі в конкурсі необхідно зробити кілька кроків. Серед яких:

самостійно знайти та визначити для себе напрямок курсів;

обрати заклад та організацію для свого навчання;

обґрунтувати свій вибір в анкеті на грант.

Реєстрація у конкурсі з отримання грантів на навчання від БФ "Caritas Czech Republic in Ukraine" триватиме до 1 травня 2025 року. Подати заявку можна, заповнивши спеціальну форму.

"Звертаємо вашу увагу, що для підвищення ваших шансів на отримання гранту, ми заохочуємо вас надавати максимально розгорнуті та інформативні відповіді на кожне питання. Це дозволить нам отримати повніше уявлення про ваш досвід, мотивацію та очікування від навчання", — додали організатори.

Нагадаємо, українці можуть отримати до 100 тис. грн. Йдеться про реалізацію програми з надання мікрогрантів для започаткування та розширення бізнесу.

Також ми повідомляли, що для однієї з громад у Сумській області доступна грошова допомога від UNHCR. Заявки можна буде подати вразливим категоріям громадян 9 квітня поточного року.