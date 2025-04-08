Гранты для женщин — кому и где обещают 1 тыс. долларов

Человек держит валюту. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киевской области женщины имеют возможность присоединиться к проекту помощи при поддержке международной благотворительной организации World Vision. В его рамках украинки получат гранты в 1 тыс. долларов на реализацию бизнес-идей в аграрной сфере.

Об этом говорится в сообщении благотворительной организации "СпівДія" в Facebook.

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Подробнее о грантовой программе для женщин

Как отмечается, речь идет о проекте "Расширение прав и возможностей женщин, профессиональное обучение и поддержка сельского хозяйства в Киевской области". Он охватит Медвинскую и Боярскую громады.

В рамках программы женщины будут иметь возможность получить знания в агросфере и по управлению бизнесом, а также денежную поддержку на собственное дело.

Проект будет предусматривать:

трехмесячное обучение, как онлайн, так и офлайн (240 часов);

ежемесячную стипендию в 200 долларов;

грант в 1 тыс. долларов на воплощение бизнес-идеи после защиты соответствующего проекта;

поддержку преподавателей и практические занятия.

Стартует программа в апреле 2025 года.

Объявление. Источник: Содружество

Как зарегистрироваться в грантовом проекте

К участию в программе допускаются совершеннолетние граждане, которые уже имеют или стремятся иметь опыт в сфере сельского хозяйства.

"Сейчас идет набор — и ваша активность важна. Если вы или кто-то из ваших знакомых живет в этих громадах — поделитесь информацией. Это может изменить чью-то жизнь", — сообщают организаторы.

Граждане могут подать заявку, заполнив специальную онлайн-анкету.

Детали можно уточнить по номеру телефона горячей линии: 0 800 332 135 (бесплатно).

Ранее мы писали, что Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев предоставит некоторым гражданам денежную помощь весной 2025 года. Благотворители открыли регистрацию на выплаты в одном из регионов.

Также мы сообщали, что благотворительная организация "Caritas Czech Republic in Ukraine" принимает заявки на участие в грантовом проекте. Деньги можно получить на обучение и переквалификацию.