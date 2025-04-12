Чи можна бути присяжним у суді та зареєстрованим безробітним — українцям пояснили

Людина перераховує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Можливість розглядати справу в суді як присяжний — це прояв демократії. Так українці можуть долучатися до судового процесу та контролювати його.

Тим часом у Державній службі зайнятості пояснили, чи може українець отримувати допомогу з безробіття та одночасно бути присяжним у суді.

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Що відомо

Як пояснили у держструктурі, зареєструватися на біржі праці можуть громадяни працездатного віку, які шукають роботу чи додатковий заробіток. Водночас статус присяжного визначається процесуальним законодавством, за яким українці отримують право долучитися до здійснення правосуддя.

Список присяжних затверджується раз на три роки, хоча його можуть переглянути, якщо з'являться підстави.

Так, присяжні за свою роботу отримують грошову винагороду. Сума виплати розраховується відповідно до посадового окладу судді місцевого суду. При цьому враховується подобовий фактично відпрацьований час. Також присяжним:

відшкодовують витрати на проїзд і оренду житла;

нараховують добові.

Фінансування цих виплат здійснюються з держбюджету територіальними управліннями Державної судової адміністрації.

"Відповідно до чинного законодавства, період отримання винагороди за виконання обов’язків у суді вважається періодом зайнятості. Тож на цей час реєстрація безробітного та право на допомогу тимчасово припиняється", — зазначили у держструктурі.

Виплати з безробіття — скільки платять у 2025 році

З 1 січня в Україні зросла мінімальна зарплата, тож сума максимальної допомоги з безробіття відтоді становить 8 тис. грн. Натомість мінімальний розмір виплат для громадян зі стажем складає 3,6 тис. грн.

Молоді люди у віці до 35 років, які втратили роботу на підставі окремих статей трудового законодавства, отримують від держави 1,5 тис. грн допомоги.

Раніше ми розповідали, чи можуть претендувати на допомогу з безробіття українці, які перебувають за кордоном. Щоби розраховувати на виплати, громадяни мають виконати одну важливу умову.

Також ми писали, що українським роботодавцям виплачують гроші за працевлаштування безробітних. Відомо, про які суми йдеться.