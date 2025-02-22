Виплати по безробіттю у Польщі та Болгарії — як оформити допомогу

Людина рахує гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Громадяни України можуть оформити виплати по безробіттю, навіть якщо перебувають в європейських країнах, якщо підтвердять свій страховий стаж. Зробити це можна у Державному центрі зайнятості.

Про це йдеться на сайті Урядового порталу.

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Оформити фіндопомогу можна:

у Польщі;

в Естонії;

у Латвії;

у Болгарії.

Як зазначається, з цими країнами Україна має угоди про взаємне визнання страхового стажу, тож коли українці працювали в інших державах, цей період враховується до страхового стажу для визначення розміру допомоги по безробіттю.

Та процедура, під час якої підтверджується страховий стаж громадян, є іншою, ніж в Україні. Наприклад, у Польщі заявнику потрібно надати компетентній установі договірної сторони, до якої він звертається за допомогою по безробіттю, довідку на формулярі UA/PL "Довідка про періоди, розглянуті з метою призначення та виплати допомоги по безробіттю". Саме завдяки цьому документу можна підтвердити страховий стаж в іншій державі.

У Болгарії державний центр зайнятості видасть документ про страховий (трудовий) стаж в Україні (УКР/БГ 3), якщо отримає запит від компетентних органів.

В Естонії та Латвії цю інформацію надають у формі відповідей на запити.

Як підтвердити страховий стаж для виплат по безробіттю

До Державного центру зайнятості треба надіслати пакет документів:

офіційний запит;

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні;

відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (надається Пенсійним фондом України (ПФУ) онлайн на запит особи);

підтвердження адреси зареєстрованого місця проживання;

підтвердження зміни попереднього прізвища чи імені (за потреби).

Тим часом у 2025 році на ринку праці в Україні не вистачатиме пів мільйона працівників. Як пояснив президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко, найбільше роботодавці потребуватимуть кваліфікованих робітників.

Також ми розповідали, що українцям, які зареєструвалися на біржі праці, щоби знайти роботу, виплачуватимуть більшу грошову допомогу. Виплати зросли, оскільки змінився показник мінімальної зарплати.