Взяти людину з інвалідністю  — скільки заплатить держава у 2025 році

Роботодавцям виплачуватимуть до 120 000 грн — за що платитимуть
За працевлаштування людей з інвалідністю у 2025 році роботодавцям в Україні виплачуватимуть компенсацію. Сума виплат варіюється в межах 80-120 тис. грн.
Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто з підприємців у 2025 році може розраховувати на отримання таких сум.
Компенсація за працевлаштування українців з фізичними обмеженнями — деталі
Компенсаційні виплати регулюються "Порядком надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю". Механізм був затверджений урядовою Постановою № 893 у 2023 році.
Отже, компенсація належить роботодавцям, які працевлаштували застрахованого громадянина з інвалідністю І або ІІ групи. Якщо узяти на роботу людину з інвалідністю ІІІ групи, тоді компенсацію не виплачуватимуть.
Державна допомога покриває витрати роботодавців на купівлю засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема:
- меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзаючих та тактильних матеріалів для підлоги та сходів);
- транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;
- допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;
- брайлівських клавіатур та портативних пристроїв;
- підйомних платформ для робочих місць;
- допоміжних засобів для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити тощо.
Скільки платитимуть роботодавцям у 2025 році
З 1 січня підприємцям виплачуватимуть:
- до 80 тис. грн, якщо вони працевлаштування людей з інвалідністю II групи;
- до 120 тис. грн за працевлаштування людей з інвалідністю I групи.
Як отримати компенсацію
Для цього роботодавець подає відповідну заяву про те, що найняв на роботу особу з інвалідністю. Зробити це потрібно впродовж 90 днів, зареєструвавши документ:
- онлайн на порталі "Дія";
- фізично у центрі зайнятості за місцем здійснення трудової діяльності.
Нагадаємо, що держава також платить роботодавцям, якщо вони беруть на роботу людину, яку направили з центру зайнятості. У такому разі з держбюджту роботодавець отримає компенсацію витрат на зарплату.
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