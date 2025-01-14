Взяти людину з інвалідністю  — скільки заплатить держава у 2025 році

Дівчина з обмеженими фізичними можливостями працює за комп′ютером. Фото: УНІАН

За працевлаштування людей з інвалідністю у 2025 році роботодавцям в Україні виплачуватимуть компенсацію. Сума виплат варіюється в межах 80-120 тис. грн.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто з підприємців у 2025 році може розраховувати на отримання таких сум.

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Компенсаційні виплати регулюються "Порядком надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю". Механізм був затверджений урядовою Постановою № 893 у 2023 році.

Отже, компенсація належить роботодавцям, які працевлаштували застрахованого громадянина з інвалідністю І або ІІ групи. Якщо узяти на роботу людину з інвалідністю ІІІ групи, тоді компенсацію не виплачуватимуть.

Державна допомога покриває витрати роботодавців на купівлю засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема:

меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзаючих та тактильних матеріалів для підлоги та сходів);

транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;

допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;

брайлівських клавіатур та портативних пристроїв;

підйомних платформ для робочих місць;

допоміжних засобів для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити тощо.

Скільки платитимуть роботодавцям у 2025 році

З 1 січня підприємцям виплачуватимуть:

до 80 тис. грн, якщо вони працевлаштування людей з інвалідністю II групи;

до 120 тис. грн за працевлаштування людей з інвалідністю I групи.

Як отримати компенсацію

Для цього роботодавець подає відповідну заяву про те, що найняв на роботу особу з інвалідністю. Зробити це потрібно впродовж 90 днів, зареєструвавши документ:

онлайн на порталі "Дія";

фізично у центрі зайнятості за місцем здійснення трудової діяльності.

Нагадаємо, що держава також платить роботодавцям, якщо вони беруть на роботу людину, яку направили з центру зайнятості. У такому разі з держбюджту роботодавець отримає компенсацію витрат на зарплату.

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