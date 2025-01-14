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Роботодавцям виплачуватимуть до 120 000 грн — за що платитимуть

14 січня 2025 16:02
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Взяти людину з інвалідністю  — скільки заплатить держава у 2025 році
Дівчина з обмеженими фізичними можливостями працює за комп′ютером. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

За працевлаштування людей з інвалідністю у 2025 році роботодавцям в Україні виплачуватимуть компенсацію. Сума виплат варіюється в межах 80-120 тис. грн.

Редакція сайту Новини.LIVE пояснює, хто з підприємців у 2025 році може розраховувати на отримання таких сум.

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Компенсаційні виплати регулюються "Порядком надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю". Механізм був затверджений урядовою Постановою № 893 у 2023 році.

Отже, компенсація належить роботодавцям, які працевлаштували застрахованого громадянина з інвалідністю І або ІІ групи. Якщо узяти на роботу людину з інвалідністю ІІІ групи, тоді компенсацію не виплачуватимуть.

Державна допомога покриває витрати роботодавців на купівлю засобів для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, зокрема:

  • меблів (крісел з регульованими або фіксованими сидіннями, поручнів та брусів, розсувних дверей, засобів для їх відчинення/зачинення, протиковзаючих та тактильних матеріалів для підлоги та сходів);
  • транспортерів для піднімання сходами з електроприводом;
  • допоміжних засобів для позиціонування курсора та тактильних комп’ютерних дисплеїв;
  • брайлівських клавіатур та портативних пристроїв;
  • підйомних платформ для робочих місць;
  • допоміжних засобів для відтворення звуку та забезпечення здатності чути і бачити тощо.

Скільки платитимуть роботодавцям у 2025 році

З 1 січня підприємцям виплачуватимуть:

  • до 80 тис. грн, якщо вони працевлаштування людей з інвалідністю II групи;
  • до 120 тис. грн за працевлаштування людей з інвалідністю I групи.

Як отримати компенсацію

Для цього роботодавець подає відповідну заяву про те, що найняв на роботу особу з інвалідністю. Зробити це потрібно впродовж 90 днів, зареєструвавши документ:

  • онлайн на порталі "Дія";
  • фізично у центрі зайнятості за місцем здійснення трудової діяльності.

Нагадаємо, що держава також платить роботодавцям, якщо вони беруть на роботу людину, яку направили з центру зайнятості. У такому разі з держбюджту роботодавець отримає компенсацію витрат на зарплату. 

Також ми писали, що в Україні посилили вимоги для отримання статусу безробітного в умовах повномасштабної війни. Тепер його надають працездатним громадянам до призначення пенсії, які не мають доходу.

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