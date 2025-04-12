Можно ли быть присяжным в суде и зарегистрированным безработным — украинцам объяснили

Человек перечисляет деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Возможность рассматривать дело в суде в качестве присяжного — это проявление демократии. Так украинцы могут участвовать в судебном процессе и контролировать его.

Тем временем в Государственной службе занятости объяснили, может ли украинец получать пособие по безработице и одновременно быть присяжным в суде.

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Что известно

Как разъяснили в госструктуре, зарегистрироваться на бирже труда могут граждане трудоспособного возраста, которые ищут работу или дополнительный заработок. В то же время статус присяжного определяется процессуальным законодательством, по которому украинцы получают право приобщиться к осуществлению правосудия. Список присяжных утверждается раз в три года, хотя его могут пересмотреть, если появятся основания.

Так, присяжные за свою работу получают денежное вознаграждение. Сумма выплаты рассчитывается в соответствии с должностным окладом судьи местного суда. При этом учитывается посуточное фактически отработанное время. Также присяжным:

возмещают расходы на проезд и аренду жилья;

начисляют суточные.

Финансирование этих выплат осуществляются из госбюджета территориальными управлениями Государственной судебной администрации.

"Согласно действующему законодательству, период получения вознаграждения за выполнение обязанностей в суде считается периодом занятости. Поэтому на это время регистрация безработного и право на пособие временно прекращается", — отметили в госструктуре.

Выплаты по безработице — сколько платят в 2025 году

С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата, поэтому сумма максимальной помощи по безработице с тех пор составляет 8 тыс. грн. Зато минимальный размер выплат для граждан со стажем составляет 3,6 тыс. грн.

Молодые люди в возрасте до 35 лет, которые потеряли работу на основании отдельных статей трудового законодательства, получают от государства 1,5 тыс. грн помощи.

Ранее мы рассказывали, могут ли претендовать на пособие по безработице украинцы, которые находятся за границей. Чтобы рассчитывать на выплаты, граждане должны выполнить одно важное условие.

Также мы писали, что украинским работодателям выплачивают деньги за трудоустройство безработных. Известно, о каких суммах идет речь.