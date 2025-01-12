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Допомога безробітним у 2025 році — як змінилися виплати

12 січня 2025 15:11
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Виплати по безробіттю 2025 — що змінилося
Люди на співбесіді в одному з центрів зайнятості. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні з січня 2025 року громадяни, які перебувають у пошуках роботи, отримуватимуть більші виплати від держави. Також зросла грошова винагорода роботодавцям, які облаштовують робочі місця  для людей з інвалідністю.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

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З 1 січня максимальний розмір допомоги буде на рівні 8 тис. грн. Сума зросла, оскільки змінився показник мінімальної зарплати.

Зазначається, що виплати по безробіттю розраховуються на основі: 

  • страхового стажу;
  • підстави, через яку громадянина звільнили з роботи;
  • розміру зарплати, яку працівник отримував на попередньому місці роботи.

З жовтня 2024 року мінімальна сума виплат по безробіттю для громадян зі стажем складає 3,6 тис. грн. Молоді люди у віці до 35 років, які втратили роботу на підставі окремих статтей трудового законодавства, отримували вд держави 1,5 тис. грн допомоги.

Компенсація роботодавцям — за що платитимуть підприємцям 

Бізнес, який працевлаштовуватиме людей з інвалідністю, продовжить отримувати за це грошову компенсацію від держави. Суми є такими:

  • за працевлаштування людей з інвалідністю I групи — майже 120 тис. грн (15 мінімальних заробітних плат);
  • за створення робочих місць для осіб ІІ групи — близько 80 тис. грн (10 мінімальних зарплат).

Скільки в Україні безробітних людей

За інформацією Міністерства економіки України, станом на кінець 2024 року без роботи перебували майже 8 млн громадян. За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, ці люди є економічно неактивними, тобто вони не займаються пошуками роботи. Однак уряд планує "активувати ці групи населення".

Раніше ми розповідали, як українцям на пенсії заробляти понад 20 тис. грн. Громадяни можуть влаштуватися, наприклад, кур′єрами. 

Тим часом у 2025 році на ринку праці в Україні не вистачатиме пів мільйона працівників. За словами президента Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченка, найбільший дефіцит існуватиме серед кваліфікованих робітників. 

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