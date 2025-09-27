ПриватБанк надав можливість відкрити пенсійну картку онлайн — які вимоги та обмеження

Банківська карта та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, хто може відкрити пенсійний рахунок дистанційно. Також повідомили, які для цього необхідні документи та уточнили, чи можна отримувати на такі карти перекази з-за кордону.

Про це йдеться в інформації на офіційному сайті банку.

Хто може оформити пенсійну картку онлайн у ПриватБанку

За даними фінустанови, можливість оформлення пенсійної карти онлайн у ПриватБанку доступна лише тим громадянам, які вже є клієнтами банку.

У такому разі можна відкрити пенсійний рахунок та оформити Digital Карту для виплат у застосунку чи на порталі "Приват24". Йдеться про віртуальну банківську карту без пластикового носія, яка має певні особливості використання, проте за функціями аналогічна до фізичної картки.

Громадяни нею зможуть здійснювати оплату в інтернеті, розраховуватися за комунальні послуги, отримувати та надсилати перекази. За наявності у смартфоні технології NFC — можна додати Digital картку до системи Apple Pay чи Google Pay і використовувати безконтактну оплату у звичайних торгових точках.

Пенсійні карти ПриватБанку передбачені:

для пенсіонерів за віком або вислугою років;

для людей з інвалідністю, які отримують соцдопомогу через ПФУ;

для дітей, які втратили батьків/опікунів, які отримували соцдопомогу чи пенсії;

для військових пенсіонерів;

для громадян, які в найближчі три місяці мають вийти на пенсію.

Зокрема, у банку уточнили, що отримувати перекази на пенсійні карти з-за кордону не вдасться. Їх оформлюють лише в гривні, тому поповнення можливе тільки через українські банки.

У фінустанові дали пораду щодо можливості отримання переказу з інших країн — оформити окрему будь-яку іншу картку з валютним рахунком переказу. Це можна зробити за лічені хвилини.

Як відкрити пенсійну картку в ПриватБанку

Під час особистого оформлення нової пенсійної карти у відділенні ПриватБанку знадобиться паспорт та ідентифікаційний код (ІПН). А для тих, хто вже є клієнтом ПриватБанку, оформити Digital картку можна за такою інструкцією:

необхідно авторизуватися в "Приват24";

зайти у меню "Усі рахунки";

обрати пункт "Додати";

натиснути "Digital картка";

вибрати тип карти "Дебетова";

вказати платіжну систему (Visa або Mastercard);

зазначити валюту "гривні";

підписати документи.

Після цього карта з’явиться в електронному гаманці упродовж 10 хвилин.

