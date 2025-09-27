Відео
Головна Фінанси Пенсійна картка в ПриватБанку — як і хто може оформити онлайн

Пенсійна картка в ПриватБанку — як і хто може оформити онлайн

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 07:01
ПриватБанк надав можливість відкрити пенсійну картку онлайн — які вимоги та обмеження
Банківська карта та комп'ютер. Фото: Новини.LIVE

У держфінустанові "ПриватБанк" розповіли, хто може відкрити пенсійний рахунок дистанційно. Також повідомили, які для цього необхідні документи та уточнили, чи можна отримувати на такі карти перекази з-за кордону.

Про це йдеться в інформації на офіційному сайті банку.

Читайте також:

Хто може оформити пенсійну картку онлайн у ПриватБанку

За даними фінустанови, можливість оформлення пенсійної карти онлайн у ПриватБанку доступна лише тим громадянам, які вже є клієнтами банку.

У такому разі можна відкрити пенсійний рахунок та оформити Digital Карту для виплат у застосунку чи на порталі "Приват24". Йдеться про віртуальну банківську карту без пластикового носія, яка має певні особливості використання, проте за функціями аналогічна до фізичної картки.

Громадяни нею зможуть здійснювати оплату в інтернеті, розраховуватися за комунальні послуги, отримувати та надсилати перекази. За наявності у смартфоні технології NFC — можна додати Digital картку до системи Apple Pay чи Google Pay і використовувати безконтактну оплату у звичайних торгових точках.

Пенсійні карти ПриватБанку передбачені:

  • для пенсіонерів за віком або вислугою років;
  • для людей з інвалідністю, які отримують соцдопомогу через ПФУ;
  • для дітей, які втратили батьків/опікунів, які отримували соцдопомогу чи пенсії;
  • для військових пенсіонерів;
  • для громадян, які в найближчі три місяці мають вийти на пенсію.

Зокрема, у банку уточнили, що отримувати перекази на пенсійні карти з-за кордону не вдасться. Їх оформлюють лише в гривні, тому поповнення можливе тільки через українські банки. 

У фінустанові дали пораду щодо можливості отримання переказу з інших країн — оформити окрему будь-яку іншу картку з валютним рахунком переказу. Це можна зробити за лічені хвилини.

Як відкрити пенсійну картку в ПриватБанку 

Під час особистого оформлення нової пенсійної карти у відділенні ПриватБанку знадобиться паспорт та ідентифікаційний код (ІПН). А для тих, хто вже є клієнтом ПриватБанку, оформити Digital картку можна за такою інструкцією:

  • необхідно авторизуватися в "Приват24";
  • зайти у меню "Усі рахунки";
  • обрати пункт "Додати";
  • натиснути "Digital картка";
  • вибрати тип карти "Дебетова";
  • вказати платіжну систему (Visa або Mastercard);
  • зазначити валюту "гривні";
  • підписати документи.

Після цього карта з’явиться в електронному гаманці упродовж 10 хвилин.

Раніше ми писали про можливість у "Приват24" налаштування автоматичних платежів. Такий підхід дозволить не хвилюватися про невчасну сплату, а також заощадить кошти.  

Також ми розповідали, що ПриватБанк та Visa запустили кешбек-програму для українців за міжнародні карткові перекази. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн. 

ПриватБанк пенсії гроші банки банківські карти
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
