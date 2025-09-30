Видео
Главная Финансы Потеря смартфона с "Приват24" — что необходимо знать

Потеря смартфона с "Приват24" — что необходимо знать

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 07:01
В ПриватБанке объяснили уровень угрозы в случае потери смартфона с приложением
Смартфон с Приват24 в руках. Фото: Новини.LIVE

В государственном "ПриватБанке" рассказали, есть ли угрозы для средств в случае потери клиентом смартфона с установленным мобильным приложением "Приват24". Также в финучреждении уточнили, какие оперативные действия необходимы при таком развитии событий.

Об этом говорится на официальном портале банка.

Читайте также:

Угрозы в случае потери смартфона с установленным "Приват24"

Как объясняют в банке, если у клиента украли телефон с установленным приложением "Приват24", то на самом деле угрозы минимальны. Риски сведены к нулю, ведь вход в приложение защищен, в зависимости от того, какой способ выбран для этого.

"Даже украв у Вас телефон, злоумышленник не сможет украсть Ваши деньги — для входа в приложение потребуется пароль от "Приват24", — отмечают в финучреждении.

Даже при условии, что клиент перед этим входил в приложение, система действует так, что происходит автоматический выход из аккаунта при закрытии или в случае отсутствия активности. В связи с этим вору придется подбирать пароль.

Поскольку угрозы все же есть, то клиент, сразу заметив пропажу гаджета, должен в обязательном порядке уведомить сотрудников ПриватБанка.

Оповестить о потерянном телефоне можно, позвонив на короткий номер 3700 для временной деактивации.

"Поскольку Ваш номер используется для осуществления банковских операций, мы временно отключим прием команд от него. Как только Вы восстановите номер, сообщите об этом в банк", — добавили в ПриватБанке.

Как изменить свой пароль входа в "Приват24"

Также клиенты могут регулярно менять свой пароль входа в приложение "Приват24" ради большей безопасности для средств. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • в меню "Настройки" найти "Безопасность";
  • выбрать пункт "Смена пароля входа";
  • ввести старый пароль, а затем новый;
  • нажать "Продолжить";
  • подтвердить операцию паролем, который поступит на мобильный номер, после выхода из приложения пароль изменится.

Также, если клиент забыл пароль для входа в "Приват24", то необходимо:

  • на сайте нажать "Забыли пароль";
  • ввести номер мобильного телефона, последние четыре цифры номера карты, адрес электронной почты, новый пароль;
  • ввести код, который поступит на номер телефона;
  • подтвердить смену пароля.

Ранее мы писали, кто может оформить пенсионную карту онлайн в ПриватБанке. Также в финучреждении уточнили, можно ли получать денежные переводы на такие карты из-за границы.

Также мы рассказывали, какие действуют ограничения на снятие наличных с карт ПриватБанка. Лимиты существенно различаются в зависимости от способа выдачи денег.

ПриватБанк деньги банки Приват24 смартфон
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
