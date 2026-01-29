Пенсії в Україні — у ПФУ пояснили, чому могли не прийти кошти у січні 2026 року

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили можливі причини та як необхідно діяти, якщо не прийшла пенсія в січні 2026 року. Виплати могли не нарахувати у зв'язку з порушенням вимог.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ПФУ.

Ігнорування процедури фізичної ідентифікації

За інформацією фонду, є кілька причин відсутності у січні 2026 року пенсійних виплат. Це могло статися у зв'язку з невиконанням вимог кількома категоріями громадян.

Раніше у ПФУ попереджали, що для пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на окупованих територіях або виїхали звідти, виплата пенсії з 2026 року може здійснюватися виключно за новими правилами. Йдеться про необхідність проходження до 31 грудня 2025 року процедури фізичної ідентифікації.

Як пояснили у ПФУ, якщо виплата пенсії припинилась саме з січня, оскільки громадянин не дотримався вимоги щодо проходження фізичної ідентифікації, то виплати можуть поновити після підтвердження своєї особи шляхом такої процедури.

Українці можуть перевірити, чи було підтверджено ідентифікацію та всю інформацію щодо такого механізму на порталі електронних послуг або в застосунку "Пенсійний фонд" завдяки послузі "Моя ідентифікація".

Також пенсіонери можуть пройти ідентифікацію, авторизувавшись у власному кабінеті на порталі е-послуг ПФУ за допомогою кваліфікованого е-підпису "Дія.Підпис".

Неподання інформації про відсутність виплат від РФ

Ще однією причиною ненадходження пенсії може бути ігнорування вимоги щодо необхідності подання повідомлення про неотримання пенсійних виплат від РФ.

У такому разі теж нарахування коштів можуть повернути після надходження до органів Фонду такого повідомлення.

"Якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях або виїхали з них та не подавали до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії від рф і у зв’язку з цим виплату вам призупинено, то її буде поновлено після надходження до органів Фонду такого повідомлення", — пояснюють у фонді.

Подати відповідну інформацію про неотримання пенсії від РФ можна онлайн у власному кабінеті на порталі е-послуг ПФУ. Для цього у розділі "Дистанційне інформування" достатньо лише поставити позначку біля рядка "Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації".

Також інформацію про те, що пенсіонер не одержує виплати від РФ, можна надати під час сеансу відеоконференцзв’язку з працівником ПФУ.

Біженці, які тимчасово перебувають за кордоном, можуть таке повідомлення надіслати поштовим відправленням на адресу тероргану Пенсійного фонду, де перебувають на обліку.

