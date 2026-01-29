Пенсии в Украине — в ПФУ объяснили, почему могли не прийти средства в январе 2026 года

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили возможные причины и как необходимо действовать, если не пришла пенсия в январе 2026 года. Выплаты могли не начислить в связи с нарушением требований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПФУ.

Реклама

Читайте также:

Игнорирование процедуры физической идентификации

По информации фонда, есть несколько причин отсутствия в январе 2026 года пенсионных выплат. Это могло произойти в связи с невыполнением требований несколькими категориями граждан.

Ранее в ПФУ предупреждали, что для пенсионеров, которые временно находятся за границей или проживают на оккупированных территориях или выехали оттуда, выплата пенсии с 2026 года может осуществляться исключительно по новым правилам. Речь идет о необходимости прохождения до 31 декабря 2025 года процедуры физической идентификации.

Как пояснили в ПФУ, если выплата пенсии прекратилась именно с января, поскольку гражданин не выполнил требования о прохождении физической идентификации, то выплаты могут возобновить после подтверждения своей личности путем такой процедуры.

Украинцы могут проверить, была ли подтверждена идентификация и всю информацию о таком механизме на портале электронных услуг или в приложении "Пенсионный фонд" благодаря услуге "Моя идентификация".

Также пенсионеры могут пройти идентификацию, авторизовавшись в собственном кабинете на портале е-услуг ПФУ с помощью квалифицированной е-подписи "Дія.Підпис".

Непредставление информации об отсутствии выплат от РФ

Еще одной причиной непоступления пенсии может быть игнорирование требования о необходимости представления уведомления о неполучении пенсионных выплат от РФ.

В таком случае тоже начисление средств могут вернуть после поступления в органы Фонда такого сообщения.

"Если вы находитесь на временно оккупированных территориях или выехали из них и не подавали в Пенсионный фонд Украины сообщение о неполучении пенсии от РФ и в связи с этим выплату вам приостановлено, то она будет возобновлена после поступления в органы Фонда такого сообщения", — объясняют в фонде.

Подать соответствующую информацию о неполучении пенсии от РФ можно онлайн в собственном кабинете на портале е-услуг ПФУ. Для этого в разделе "Дистанционное информирование" достаточно лишь поставить отметку возле строки "Не получаю пенсию в другом государстве, в частности, от органов пенсионного обеспечения Российской Федерации".

Также информацию о том, что пенсионер не получает выплаты от РФ, можно предоставить во время сеанса видеоконференцсвязи с работником ПФУ.

Беженцы, которые временно находятся за границей, могут такое сообщение отправить почтовым отправлением в адрес тероргана Пенсионного фонда, где находятся на учете.

Ранее мы рассказывали, что в Украине готовят масштабную пенсионную реформу в виде трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Это позволит получать пенсию по трем каналам.

Также мы писали, что граждане, которым недавно назначили пенсии, подают в суд. Они доказывают противоправность неначисления выплат от полноценной индексации.