Пенсії українців зростуть — що передбачає нова реформа в країні

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні триває підготовка до реалізації масштабної пенсійної реформи, що передбачає запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення громадян. Завдяки новому підходу українці зможуть отримувати пенсію за трьома каналами: солідарну, професійну та накопичувальну.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та нацєдності.

Реклама

Читайте також:

Українці отримають три види пенсій

Реформа у пенсійній сфері покликана усунути дисбаланси у виплатах, адже зараз навіть за наявності однакового страхового стажу та доходу пенсії можуть істотно різнитися.

Запровадження трирівневої системи дасть можливість здійснювати нарахування більш справедливо та прозоро. Зокрема, солідарна пенсія надалі буде залежати від сплати єдиного соціального внеску.

Також планують ввести базову виплату для тих громадян, у яких немає достатньої кількості страхового стажу.

Водночас, професійні (спеціальні) пенсії замінять нинішні спецпенсії. Їх не будуть фінансувати із солідарної системи. Кошти будуть здійснюватися з професійної частини, враховуючи пільговий стаж та фактично сплачені внески. На перехід до нового механізму може піти до 13 років. Третім рівнем планують зробити накопичувальну пенсію на добровільній основі. Робити внески в накопичувальний фонд громадяни зможуть вже з 2027 року.

Вигоди від нової пенсійної системи

Новий механізм покликаний змінити філософію пенсійної системи, завдяки чому пенсія буде формуватися на основі особистих внесків та трудового шляху громадянина.

За інформацією Пенсійного фонду Україні (ПФУ), частково інформацію щодо трудової діяльності потраплятиме в Реєстр застрахованих осіб в автоматичному режимі, в частково завдяки особистому зверненню громадяни з проханням оцифрування паперової трудової книжки.

Раніше ми писали, хто зможе отримати вікові надбавки до пенсій. Зокрема, відомо, чи не змінився розмір відповідних виплат.

Ще розповідали, що для громадян, яким недавно призначили пенсії, кілька років не проводили індексацію. Проте під час розгляду у судах українці доводять, що відповідна схема порушила їхні права.