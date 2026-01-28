Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Новий підхід у виплатах пенсій — що чекає українців

Новий підхід у виплатах пенсій — що чекає українців

Ua ru
Дата публікації: 28 січня 2026 06:10
Пенсії українців зростуть — що передбачає нова реформа в країні
Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Freepik

В Україні триває підготовка до реалізації масштабної пенсійної реформи, що передбачає запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення громадян. Завдяки новому підходу українці зможуть отримувати пенсію за трьома каналами: солідарну, професійну та накопичувальну.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та нацєдності.

Реклама
Читайте також:

Українці отримають три види пенсій

Реформа у пенсійній сфері покликана усунути дисбаланси у виплатах, адже зараз навіть за наявності однакового страхового стажу та доходу пенсії можуть істотно різнитися.

Запровадження трирівневої системи дасть можливість здійснювати нарахування більш справедливо та прозоро. Зокрема, солідарна пенсія надалі буде залежати від сплати єдиного соціального внеску.

Також планують ввести базову виплату для тих громадян, у яких немає достатньої кількості страхового стажу. 

Водночас, професійні (спеціальні) пенсії замінять нинішні спецпенсії. Їх не будуть фінансувати із солідарної системи. Кошти будуть здійснюватися з професійної частини, враховуючи пільговий стаж та фактично сплачені внески. На перехід до нового механізму може піти до 13 років. Третім рівнем планують зробити накопичувальну пенсію на добровільній основі. Робити внески в накопичувальний фонд громадяни зможуть вже з 2027 року.

Вигоди від нової пенсійної системи

Новий механізм покликаний змінити філософію пенсійної системи, завдяки чому пенсія буде формуватися на основі особистих внесків та трудового шляху громадянина. 

За інформацією Пенсійного фонду Україні (ПФУ), частково інформацію щодо трудової діяльності потраплятиме в Реєстр застрахованих осіб в автоматичному режимі, в частково завдяки особистому зверненню громадяни з проханням оцифрування паперової трудової книжки. 

Раніше ми писали, хто зможе отримати вікові надбавки до пенсій. Зокрема, відомо, чи не змінився розмір відповідних виплат.

Ще розповідали, що для громадян, яким недавно призначили пенсії, кілька років не проводили індексацію. Проте під час розгляду у судах українці доводять, що відповідна схема порушила їхні права. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації