Пенсії в Україні — як людям похилого віку оформити додаткові 2 тис. грн

Пенсіонери за комп'ютером. Фото: Freepik

З 2026 року українські пенсіонери зможуть скористатися новою державною програмою підтримки, що передбачає надання 2 тис. грн на здійснення необхідних медичних обстежень. Відомо, як працюватиме відповідний механізм та як подати заявку.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посилання на інформацію уряду.

Що варто знати пенсіонерам про допомогу у 2 тис. грн

Згідно з новою ініціативою уряду, вже з 1 січня наступного року для українців старшого віку (від 40 років) стане доступна можливість оформити допомогу на безоплатне медичне обстеження. Для кожного учасника передбачений комплексний скринінг здоров’я, на що держава виділить 2 тис. грн безготівкової підтримки.

Як зазначається, йтиметься про цільову допомогу, яку можна буде використати тільки на медобстеження та лабораторні дослідження, що дозволять медичним фахівцям оцінити стан серця, судин та нирок пацієнтів.

Громадяни зможуть пройти медичне обстеження у будь-якому державному, комунальному або приватному медичному закладі, долученому до програми, незалежно від місця проживання.

Як пенсіонерам отримати кошти на медобстеження

Оскільки учасниками програми зможуть стати всі громадяни України від 40 років, запрошення пройти необхідний скринінг надійде цій категорії населення в автоматичному режимі у мобільному застосунку "Дія". Для цього потрібно подати запит на спеціальну картку в застосунку від банку або скористатися наявною.

Очікується, що упродовж семи днів після подачі запиту держава перерахує на спецкартку 2 тис. грн.

Якщо пенсіонери не користуються сучасними гаджетами і, відповідно, застосунком "Дія", то для таких випадків передбачена можливість отримати фізичну пластикову картку зі спецрахунком у визначених банках або шляхом подання заявки через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після цього кошти надішлють протягом семи днів.



