Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплата 2 тис. грн для пенсіонерів — хто і коли зможе отримати

Виплата 2 тис. грн для пенсіонерів — хто і коли зможе отримати

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 06:10
Пенсії в Україні — як людям похилого віку оформити додаткові 2 тис. грн
Пенсіонери за комп'ютером. Фото: Freepik

З 2026 року українські пенсіонери зможуть скористатися новою державною програмою підтримки, що передбачає надання 2 тис. грн на здійснення необхідних медичних обстежень. Відомо, як працюватиме відповідний механізм та як подати заявку. 

Про це розповідає редакція Новини.LIVE із посилання на інформацію уряду.

Реклама
Читайте також:

Що варто знати пенсіонерам про допомогу у 2 тис. грн

Згідно з новою ініціативою уряду, вже з 1 січня наступного року для українців старшого віку (від 40 років) стане доступна можливість оформити допомогу на безоплатне медичне обстеження. Для кожного учасника передбачений комплексний скринінг здоров’я, на що держава виділить 2 тис. грн безготівкової підтримки.

Як зазначається, йтиметься про цільову допомогу, яку можна буде використати тільки на медобстеження та лабораторні дослідження, що дозволять медичним фахівцям оцінити стан серця, судин та нирок пацієнтів.

Громадяни зможуть пройти медичне обстеження у будь-якому державному, комунальному або приватному медичному закладі, долученому до програми, незалежно від місця проживання.

Як пенсіонерам отримати кошти на медобстеження

Оскільки учасниками програми зможуть стати всі громадяни України від 40 років, запрошення пройти необхідний скринінг надійде цій категорії населення в автоматичному режимі у мобільному застосунку "Дія". Для цього потрібно подати запит на спеціальну картку в застосунку від банку або скористатися наявною.

Очікується, що упродовж семи днів після подачі запиту держава перерахує на спецкартку 2 тис. грн.

Якщо пенсіонери не користуються сучасними гаджетами і, відповідно, застосунком "Дія", то для таких випадків передбачена можливість отримати фізичну пластикову картку зі спецрахунком у визначених банках або шляхом подання заявки через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Після цього кошти надішлють протягом семи днів.
 
Раніше ми писали, що ПФУ закликав пенсіонерів поставити відмітку про неодержання соцвиплат від органів РФ до кінця року. Якщо відповідну вимогу проігнорувати, то можна втратити виплати. 

Також ми розповідали, які пенсії платять дітям загиблих військових у 2025 році. Розмір виплати визначається у відсотках  від зарплати годувальника. 

виплати пенсії гроші пенсіонери допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації