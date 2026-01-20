Пенсії в Україні — суди стають на бік українців через відсутність індексації

Пенсіонери з паперами. Фото: Freepik

Деякі українські пенсіонери звертаються до судів з проханням переглянути рішення щодо індексації пенсій. Йдеться про надання символічних надбавок до пенсій замість повноцінної індексації

Про це свідчать дані з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Перегляд в судах рішень про індексацію пенсій

Згідно з чинною практикою, новопризначених пенсійних виплат кілька років поспіль не торкалася індексація відповідно до зростання середньої заробітної плати в країні. Судді дійшли висновку, що відповідна схема порушила закон та права громадян.

Так, 31 грудня 2025 року Волинський окружний адміністративний суд у справі №140/14327/25 виніс рішення, що зобов'язує Пенсійний фонд України (ПФУ) здійснити перерахунок пенсії громадянина, застосувавши повноцінні коефіцієнти, замість надання доплат у 100-135 грн.

Суд визнав незаконними дії ПФУ щодо непроведення індексації, коли необхідно було застосувати коефіцієнти зростання середньої зарплати за 2018–2020 роки — 1,14, 1,197 та 1,0796.

Ще за одним рішенням Великої палати Верховного суду, судді стали на бік пенсіонера, який вийшов на пенсію у 2020 році, однак замість індексації щорічно мав лише близько 100 грн. Попри рішення судів нижчих інстанцій, громадянин звернувся до найвищої інстанції, де й виграв справу.

Юристи вважають, що громадяни можуть звертатися до суду для розгляду питання щодо підвищення своїх виплат, зважаючи на ухвалені рішення судів.

У 2025 році суди розглянули близько 33,1 тис. справ що стосувалися перегляду пенсій. У 2024 році таких справ налічувалося 7,4 тис.

Індексація пенсій в Україні у березні

У березні 2026 року в Україні знову відбудеться індексація пенсій в Україні. Проте не для всіх пенсіонерів очікується підвищення. Як правило, виплати не збільшують для таких категорій громадян:

Тим, хто вийшов на пенсію менш ніж три роки тому;

Отримують високі пенсійні виплати;

Мають розрахункову пенсію, нижчу за мінімальний розмір.

