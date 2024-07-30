Ощадбанк створив плутанину щодо карток померлих клієнтів — як не втратити гроші рідним

Поповнення картки в терміналі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українка втратила кошти в терміналі фінустанови "Ощадбанк", намагаючись оплатити комунальні послуги з картки померлої матері. Повернути кошти виявилося цілою проблемою, адже подати заяву про їх повернення можна тільки, вступивши в спадок через пів року, а інформація у терміналі зникає через три місяці.

Про це повідомляється на порталі Minfin.

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Втрата коштів у терміналі Ощадбанку

Як розповіла клієнтка з Дніпра, вона поповнила рахунок картки своєї померлої матері через термінал у відділенні Ощадбанку для оплати комунальних рахунків за її квартиру за червень, оскільки картка прив'язана до оплати.

"26.07.2024 близько 11 години поповнила рахунок на картку моєї мами через термінал у відділенні Ощадбанку за адресою м. Дніпро Комбрига Петрова, 2. Мама померла наприкінці червня, але карту ще не заблокували, вона прив'язана до оплати комунальних рахунків за мамину квартиру і потрібно було заплатити за червень", — зазначила вона.

Жінка зауважила, що грошей на картці не було, тому поповнила її на 1050,00 гривень. Термінал прийняв картку, взяв гроші, показав, що прийнята сума, однак при натисканні кнопки "продовжити" видав помилку. Після цього викинув карту назад, повернувшись до стартової сторінки.

Українка звернулася до працівників відділення, де їй повідомили, що платіж не пройшов у базі. При цьому заяву не можуть ухвалити, оскільки не є власницею карти і не є клієнтом. Можливість подати заяву про повернення грошей з'явиться тільки, вступивши в спадок через пів року, тоді як інформація у терміналі обнулиться через три місяці. Такі випадки у банку вже були, гроші людей зникли, розповіла вона.

Жінка обурена, чому термінал одразу не заблокував карту, а лише після того, як прийняв гроші.

"Дзвінок на гарячу лінію також нічого не дав. У мене у зв'язку із цим питання до банку, чому ж термінал не заблокував карту відразу, а не після того, як прийняв гроші? Крім того, карта дозволяла знімати гроші і приймала поповнення через чужі термінали. І якщо людина вмирає на початку місяця, навіть пенсія ще приходить на неї. Звертаюся до Ощадбанку з проханням розглянути ситуацію та повернути мені мої гроші", — йдеться у скарзі.

Скарга до Ощадбанку. Джерело: Мінфін

В Ощадбанку поки що не відреагували на скаргу жінки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.

Раніше ми писали, що Ощадбанк затягує з розблокуванням арештованих рахунків на основі постанов виконавчої служби. При цьому деяким клієнтам наклали арешт помилково, а деяким протиправно заблокували всі картки.