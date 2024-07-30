Ощадбанк создал путаницу с картами умерших клиентов — как не потерять деньги родным

Пополнение карты в терминале. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинка потеряла средства в терминале финучреждения "Ощадбанк", пытаясь оплатить коммунальные услуги с карты умершей матери. Возвратить средства оказалось целой проблемой, ведь подать заявление об их возврате можно только, вступив в наследство через полгода, а информация в терминале исчезает через три месяца.

Об этом сообщается на портале Minfin.

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Потеря средств в терминале Ощадбанка

Как рассказала клиентка из Днепра, она пополнила счет карты своей умершей матери через терминал в отделении Ощадбанка для оплаты коммунальных счетов за ее квартиру за июнь, поскольку карточка привязана к оплате.

"26.07.2024 около 11 часов пополнила счет на карту моей мамы через терминал в отделении Ощадбанка по адресу г. Днепр Комбрига Петрова, 2. Мама умерла в конце июня, но карту еще не заблокировали, она привязана к оплате коммунальных счетов за мамину квартиру и нужно было заплатить за июнь", — отметила она.

Женщина подчеркнула, что денег на карточке не было, поэтому пополнила на 1050,00 гривен. Терминал принял карточку, взял деньги, показал, что принята сумма, однако при нажатии кнопки "продолжить" выдал ошибку. После этого выбросил карту назад, вернувшись к стартовой странице.

Украинка обратилась к работникам отделения, где сообщили, что платеж не прошел в базе. При этом заявление не могут принять, поскольку не является владелицей карты и клиентом. Возможность подать заявление о возврате денег появится только, вступив в наследство через полгода, в то время как информация в терминале обнулится через три месяца. Такие случаи у банка уже были, деньги людей исчезли, говорит она.

Женщина возмущена, почему терминал сразу не заблокировал карту, а только после того, как принял деньги.

"Звонок на горячую линию тоже ничего не дал. У меня в связи с этим вопрос к банку, почему же терминал не заблокировал карту сразу, а не после того, как принял деньги? Кроме того, карта разрешала снимать деньги и принимала пополнение через чужие терминалы. И если человек умирает в начале месяца, даже пенсия приходит на нее. Обращаюсь к Ощадбанку с просьбой рассмотреть ситуацию и вернуть мне мои деньги", — говорится в жалобе.

Жалоба в Ощадбанк. Источник: Минфин

В Ощадбанке пока не отреагировали на жалобу женщины.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам государственного учреждения "Ощадбанк" объяснили, как перевыпустить банковскую карту за рубежом. Речь идет о ситуациях, когда по каким-то причинам потеряна карточка, ведь срок их действия продлен.

Ранее мы писали, что Ощадбанк затягивает с разблокированием арестованных счетов на основе постановлений исполнительной службы. При этом некоторым клиентам наложили арест по ошибке, а некоторым противоправно заблокировали все карты.