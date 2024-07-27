Ощадбанк масово затягує питання розблокування рахунків

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Держфінустанова "Ощадбанк" затягує з розблокуванням арештованих рахунків на основі постанов виконавчої служби. При цьому деяким клієнтам наклали арешт помилково, а деяким протиправно заблокували всі картки.

Про це повідомляється на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Зволікання з розблокуванням рахунків Ощадбанком

Як зазначається одразу в кількох скаргах клієнтів фінустанови, Ощадбанк зволікає з розблокуванням рахунків, чим порушує українське законодавство. Люди чекають тижнями на розблокування, тоді як за правилами — на це має відводитися один день.

"Підкажіть, будь ласка, в мене на пенсійний рахунок накладений арешт. Державний виконавець ще 6.07.2024 виніс постанову про визнання рахунку видатковим. Коли Ощадбанк нарешті розблокує рахунок для зняття коштів? На гарячій лінії омбудсмена з прав людини повідомили, що рахунок розблоковується на наступний день", — йдеться в одному з повідомлень.

В іншій скарзі повідомляється про те, що було арештовано рахунок виконавчою службою і виконавець видав постанову на визначення поточного рахунку та відправив до головного відділення фінустанови, однак банк також ніяк не реагує.

"Що за відношення до людей таке недбале, незаконно банк заблокував пенсійну картку, хоча виконавець у постанові чітко указав: арештовуються всі рахунки, крім спеціальних, а до спеціальних рахунків і відноситься пенсійна. Банк порушує закон, прописаний законодавством України, присвоїв собі гроші людські і не видає, хіба так можна, що собі дозволяєте. Вже і постанова є, а грошей своїх і досі забрати не можна", — зазначив клієнт.

Також одна з клієнток, яка є багатодітною матір'ю, написала, що через блокування рахунків залишилася без коштів на існування, хоч зараз вже закриті всі справи, однак у банку досі стоїть арешт.

"Доброго дня, в мене арештований рахунок виконавчою службою, це дитячий і пенсійний, в мене 6 дітей, найменшій 2 роки вже три місяці. Я не можу розблокувати його, я залишилася без коштів на існування вже закриті справи, а в банку досі стоїть арешт. І говорять, що чекайте коли до вас дійде черга, це, напевно, найгірший банк став, щоб так робити, блокувати дитячі кошти, і виживай, як хочеш", — наголошує українка.

Клієнти збираються колективно звертатися до суду зі скаргами, якщо найближчим часом зволікання продовжиться.

Що кажуть в Ощадбанку

Представники Ощадбанку не на всі аналогічні звернення дають відповідь. Також не пояснюють, з чим пов'язане зволікання зі зняттям арештів.

Лише декому написали про необхідність звернення в особисті повідомлення для можливості перевірки інформації стосовно зняття арешту.

Скарги клієнтів. Джерело: Fb-сторінка Ощадбанку

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.

Також повідомлялося, що клієнти Ощадбанку можуть щомісяця втрачати по 300 гривень через комісію. Це може статися, якщо не уточнити у представника банку тип оформленої нової платіжної картки, який відкривають, не ставлячи до відома громадян.