Ощадбанк пояснив, як перевипустити картку біженцям

Банківські картки. Фото: oschadbank.ua

Клієнтам державної фінустанови "Ощадбанк" пояснили, як перевипустити банківську карту за кордоном. Йдеться про ситуації, коли з якихось причин втрачено картку, адже термін їхньої дії продовжено.

Про це йдеться на сторінці Ощадбанку у соцмережі Facebook.

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Перевипуск картки Ощадбанку за кордоном

Як зазначила одна з клієнток Ощадбанку, вона перебуває за кордоном, а банківську картку втратила через крадіїв на початку війни. Спеціально прибути в Україну для її перевипуску немає можливості, тоді як існує потреба в оформленні нової.

"Як мені отримати доступ до моїх грошей на рахунку? В першій день війни в мене вкрали картку, я її одразу заблокувала.Нові картки тоді не робили. Наразі мешкаю в Латвії. Їхати в Україну не можу за станом здоров'я. Як мені оформити картку Ощаду, коли я знаходжуся за кордоном?", — йдеться у запитанні.

Представники Ощадбанку пояснили, що оформити нову банківську картку можна дистанційно, однак забрати її з відділення має або власник, або довірена особа. Зробити це можна в телефонному режимі, а той, хто буде забирати картку, повинен надати у відділенні фінустанови відповідну довіреність.

"Перевипустити карту ви можете в телефонному режимі, але отримувати карту потрібно буде у відділенні банку. Забрати карту може власник рахунку особисто або довірена особа за умови пред'явлення довіреності з такими повноваженнями", — додали в банку.

Джерело: сторінка Ощадбанку в FB

Термін дії карт Ощадбанку

Раніше у пресслужбі Ощадбанку повідомили про продовження терміну дії всіх платіжних карток до 30 вересня 2024 року, навіть якщо реальний термін дії давно добіг кінця.

Таке рішення ухвалили в черговий раз у зв'язку з воєнним станом, адже багатьом клієнтам складно особисто відвідати відділення банку для заміни карт.

Так, якщо термін дії карток сплив, то надалі будуть повноцінно працювати. Ними дозволяється розраховуватися у торгових точках, знімати готівку в банкоматах.

Окрім того, для громадян доступна можливість відкриття цифрової картки в іноземній валюті та гривні в Ощад 24/7.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що Ощадбанк запровадив ускладнену процедуру закриття кредитних карт, які, як правило, нав'язують клієнтам. Зокрема, представники банку самовільно зобов'язують з'явитися саме в те відділення, де їх було видано.

Також повідомлялося, що Ощадбанк запровадив нову послугу для своїх преміум-клієнтів. Йдеться про сервіс "Інвестиційні дослідження", що надасть детальний аналіз можливостей для підвищення ефективності інвестиційних рішень.