Клиентка Ощадбанка потеряла все средства — подробнее о мошеннической схеме

Женщина говорит по телефону. Фото: Freepik

Клиентка государственного финучреждения "Ощадбанк" потеряла все средства из-за разговора якобы с представителем банка. Пострадавшая утверждает, что общалась с аферистом по официальному номеру банка.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин".

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Подробнее о мошеннической схеме

Так, в одном из сообщений гражданка рассказала, что совершила в Ощадбанк телефонный звонок. Во время разговора с ее счета были сняты все средства.

Женщина обратилась в отделение банка, однако там ей заявили, что она столкнулась с мошенничеством, поэтому не имеют возможности помочь.

"Сегодня во время телефонного разговора с оператором Ощадбанка звонила на один из их официальных номеров, были сняты все средства со счета. Когда обратилась в отделение банка, сказали, что это мошеннические действия и ничем не могут помочь...", — говорится в сообщении.

Скриншот. Источник: Минфин

Что стоит знать клиентам Ощадбанка

На портале отметили, что у Ощадбанка есть несколько официальных номеров телефона:

0-800-210-800;

(044) 350-01-33;

(044) 363-01-33.

Если был совершен звонок с номеров мобильных операторов, то это могли быть исключительно мошенники, а не поддержка Ощадбанка, которые только представились работниками банка.

Также мошенников можно встретить в Телеграм, однако только от клиентов зависит — выполнять или нет инструкции якобы от представителей Ощадбанка.

Важно не отвечать, не перезванивать, не рассказывать секретную информацию другим людям.

Тогда как работники банка никогда не звонят и не пишут, а в случае вопросов сразу блокируют счета, после чего клиенту самому необходимо идти в отделение и выяснять причину блокировки счетов.

Ранее мы писали о том, что в Ощадбанке действуют особые требования по закрытию счетов. Некоторым клиентам сложно это сделать, ведь не предусмотрена дистанционная возможность.

Также мы рассказывали, что для клиентов Ощадбанка установлены ограничения на пополнение карт. На такие лимиты жалуются сами граждане, которые обслуживаются в финучреждении.