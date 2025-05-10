Втрата коштів в Ощадбанку — як шахраї обходять ліміти

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Ощадбанку" поскаржились на недієві ліміти на зняття коштів з рахунків, які з легкістю обходять шахраї. У фінустанові дали пояснення, яким чином може відбуватися несанкціоноване списання грошей з карток.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у Facebook.

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Проблема з обходом лімітів в Ощадбанку

Так, в одному з коментарів, громадянин зазначив, що власники карток Ощадбанку можуть знімати ліміт у кілька тисяч гривень, а от шахраї — 65 тис. грн, навівши приклад з власного досвіду. Припускає, що за цим можуть стояти самі працівники банку.

"...Понад ліміт ніхто не може зняти гроші з картки, навіть власник картки. Згідно з договором з банком, банк зобов'язується зберігати та забезпечувати безпеку грошей, що знаходиться на карті. У моєму випадку карта ще не була активована, а з неї зняли гроші. Крім працівників банку ніхто не знав номер картки та суму на ній...", — повідомив він.

Що кажуть в Ощадбанку

Як зазначив представник банку, шахраї могли змінити ліміт. Тоді як внести відповідні зміни, а тим більше переказати кошти, можна виключно за допомогою одноразового пароля з смс, що надсилається на фінансовий номер телефону клієнта. Без цієї інформації зробити здійснення переказу коштів неможливо.

Розмір лімітів залежить від типу картки та тарифного пакета, за яким її було випущено.

Клієнти можуть самостійно керувати доступними лімітами. Це можна робити:

у мобільному застосунку "Ощад";

у вебверсії Ощад 24/7;

в офіційному чат-боті банку;

у контакт-центрі за номером: 0800-210-800.

Також наголосив, що співробітники банку не володіють даними щодо номера картки, не мають доступу до номерів телефонів, не можуть переглянути засекречений код. У зв'язку з цим правоохоронці мають провести розслідування. Зі свого боку банк теж зацікавлений у затриманні шахраїв і всіляко сприятиме розслідуванню.

"Якщо ви стали жертвою шахраїв, ми рекомендуємо заблокувати карту для унеможливлення подальших шахрайських дій. Зробити це можна самостійно в мобільному Ощад або через оператора контакт-центру. Після цього рекомендуємо звернутися до правоохоронних органів для подання відповідної заяви. Банк, зі свого боку, надасть всю потрібну інформацію правоохоронцям для проведення розслідування за їхнім офіціальним запитом", — додали у фінустанові.

Скриншот. Джерело: Ощадбанк у FB

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