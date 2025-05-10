Потеря средств в Ощадбанке — как мошенники обходят лимиты

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" пожаловались на недействующие лимиты на снятие средств со счетов, которые с легкостью обходят мошенники. В финучреждении дали объяснение, каким образом может происходить несанкционированное списание денег с карт.

Об этом говорится в сообщении на странице банка в Facebook.

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Так, в одном из комментариев, гражданин отметил, что владельцы карт Ощадбанка могут снимать лимит в несколько тысяч гривен, а вот мошенники — 65 тыс. грн, приведя пример из собственного опыта. Предполагает, что за этим могут стоять сами работники банка.

"...Сверх лимита никто не может снять деньги с карты, даже владелец карты. Согласно договора с банком, банк обязуется хранить и обеспечивать безопасность денег, находящихся на карте. В моем случае карта еще не была активирована, а с нее сняли деньги. Кроме работников банка никто не знал номер карты и сумму на ней...", — сообщил он.

Что говорят в Ощадбанке

Как отметил представитель банка, мошенники могли изменить лимит. Тогда как внести соответствующие изменения, а тем более перевести средства, можно исключительно с помощью одноразового пароля из смс, который присылается на финансовый номер телефона клиента. Без этой информации сделать осуществление перевода средств невозможно.

Размер лимитов зависит от типа карты и тарифного пакета, по которому она была выпущена.

Клиенты могут самостоятельно управлять доступными лимитами. Это можно делать:

в мобильном приложении "Ощад";

в веб-версии Ощад 24/7;

в официальном чат-боте банка;

в контакт-центре по номеру: 0800-210-800.

Также подчеркнул, что сотрудники банка не владеют данными о номере карты, не имеют доступа к номерам телефонов, не могут просмотреть засекреченный код. В связи с этим правоохранители должны провести расследование. Со своей стороны банк тоже заинтересован в поимке мошенников и всячески будет способствовать расследованию.

"Если вы стали жертвой мошенников, мы рекомендуем заблокировать карту для предотвращения дальнейших мошеннических действий. Сделать это можно самостоятельно в мобильном Ощад или через оператора контакт-центра. После этого рекомендуем обратиться в правоохранительные органы для подачи соответствующего заявления. Банк, со своей стороны, предоставит всю необходимую информацию правоохранителям для проведения расследования по их официальному запросу", — добавили в финучреждении.

Скриншот. Источник: Ощадбанк в FB

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